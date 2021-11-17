Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко висловився про опубліковані результати розслідування Bellingcat

Дані з підготовки та зриву спецоперації щодо вагнерівців, які оприлюднили 17 листопада розслідувачі Bellingcat, вражають. І доводять, що президент Зеленський та голова Офісу президента Єрмак обманювали. Операція була, вона ретельно планувалася.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України провело фантастичну роботу з виманювання вагнерівців з Росії з метою їхнього захоплення. Це блискуча спецоперація, яка увійде до всіх підручників спецслужб, ретельно вивчатиметься. На превеликий жаль, завершити спецоперацію, як планувалося, не вдалося. А не вдалося, бо її «злив» хтось з українського керівництва.

Акцентую на тому, що оприлюднені Bellingcat дані у справі вагнерівців мають призвести до внутрішнього розслідування в Україні. І кримінальним провадженням як проти Зеленського, так і проти Єрмака.

Журналісти не можуть прямо писати, хто був зрадником. Але розслідування чітко демонструє, що саме хтось із ОП «злив» інформацію.

Вважаю, що наші правоохоронці вже сьогодні мають розпочати кримінальні провадження проти президента України та голови Офісу президента.