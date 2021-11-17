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Обнародованные Bellingcat данные должны привести к уголовным производствам против Зеленского и Ермака - Алексей Гончаренко

Автор
Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский и Андрей Ермак Новость обновлена 17 ноября 2021, 18:38
Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко высказался об опубликованных результатах расследования Bellingcat

Данные по подготовке и срыву спецоперации касательно вагнеровцев, которые обнародовали 17 ноября расследователи Bellingcat, впечатляют. И доказывают, что президент Зеленский и глава Офиса президента Ермак обманывали. Операция была, она тщательно планировалась.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины провело фантастическую работу по выманиваю вагнеровцев из России с целью их захвата. Это блестящая спецоперация, которая войдет во все учебники спецслужб, будет тщательно изучаться. К огромному сожалению, завершить спецоперацию, как планировалось, не удалось. А не удалось, потому что ее «слил» кто-то из украинского руководства.

Акцентирую на том, что обнародованные Bellingcat данные по делу вагнеровцев должны привести к внутреннему расследованию в Украине. И уголовным производствам как против Зеленского, так и против Ермака.

Журналисты не могут прямо писать, кто был предателем. Но расследование четко демонстрирует, что именно кто-то из ОП «слил» информацию.

Считаю, что наши правоохранители уже сегодня должны начать уголовные производства против президента Украины и главы Офиса президента.

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Теги:
#Владимир Зеленский #Bellingcat #ЧВК Вагнера #Андрей Ермак
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