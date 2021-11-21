"Брехня принижує": учасники пам’ятної ходи в Києві розкритикували Зеленського (фото)

Хода приурочена Дню Гідності та Свободи, а також пам’яті Героїв Небесної Сотні

Увечері на Майдані Незалежності у Києві сотні людей взяли участь в урочистій пам’ятній ході, присвяченій черговим роковинам початку Революції Гідності. Плакати, фаєри та навіть величезний банер із "вітанням" Володимиру Зеленському та Андрію Єрмаку — так столиця проводить вечір неділі, 21 листопада.

Подробицями та ексклюзивними фото з місця події поділився кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Людей прийшло чимало

Незважаючи на досить прохолодну погоду, у Києві знайшлося чимало охочих вшанувати пам’ять загиблих під час Революції Гідності. Патріоти з різних населених пунктів країни зібралися у столиці, щоб пройти у мирній ході на честь Героїв Небесної Сотні.

На Майдані можна було помітити людей із безліччю плакатів. Як і в 2013-2014 роках, на них записані націоналістичні та антиросійські девізи. "Одна єдина соборна Україна", "Воюй з Росією, а не з патріотами", "Україна має значення", "Молодь з незалежністю не жартує", "Патріоти — не вороги".

Виставка плакатів

На площі виставлено ілюміновані щити з історіями майданівців

Майдан увечері 21 листопада

Ходу очолили активісти з величезним банером із фразою "Герої не вмирають", що присвячується Небесній Сотні.

Але найбільше переполоху наробив, звичайно, величезний банер із портретами президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака, котрі зараз активно обговорюються у зв’язку із журналістським розслідуванням справи "вагнерівців". Його розмістили на ТЦ "Глобус".

Банер на ТЦ "Глобус"

"Їхня неправда принижує. Захистимо нашу гідність", — говорить напис на банері.

Коли вивішування принта закінчилося, невідомі націоналісти підпалили поряд з ним червоні фаєри, привертаючи увагу громадськості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як відбулися ранкові меморіальні заходи до Дня Гідності та Свободи у Києві, та що за провокації були пов’язані із участю Володимира Зеленського у покладанні квітів.