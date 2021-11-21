“Ложь унижает": участники памятного шествия в Киеве раскритиковали Зеленского (фото)

Шествие проходит ко Дню Достоинства и Свободы и посвящено памяти Героев Небесной Сотни

Вечером на Майдане Независимости в Киеве сотни человек приняли участие в торжественном памятном шествии, посвященном очередной годовщине начала Революции Достоинства. Плакаты, файеры и даже огромный баннер с "приветом" Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку — так столица проводит вечер воскресенья, 21 ноября.

Подробностями и эксклюзивными фото с места события поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Людей пришло довольно много

Несмотря на довольно прохладную погоду, в Киеве нашлось немало желающих почтить память погибших во время Революции Достоинства. Патриоты из разных населенных пунктов страны собрались в столице, чтобы пройти в мирном шествии в честь Героев Небесной Сотни.

На Майдане можно было заметить людей со множеством плакатов. Как и в 2013-2014 годах, на них записаны националистические и антироссийские девизы. "Одна-единственная соборная Украина", "Воюй с Россией, а не с патриотами", "Украина имеет значение", "Молодь с независимостью не шутит", "Патриоты — не враги".

Выставка плакатов

На площади выставлены иллюминированные щиты с историями майдановцев

Майдан вечером 21 ноября

Во главе шествия активисты вышагивали с огромным баннером с фразой "Герои не умирают", который посвящен Небесной Сотни.

Но наибольше переполоха наделал, разумеется, огромный баннер с портретами президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, которые сейчас активно обсуждаются в связи с журналистским расследованием дела "вагнеровцев". Его разместили на ТЦ "Глобус".

Баннер на ТЦ "Глобус"

"Их ложь унижает. Защитим наше достоинство", — гласит надпись на баннере.

Когда вывешивание принта закончилось, неизвестные националисты подожгли рядом с ним красные файеры, привлекая внимание общественности к происходящему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как состоялись утренние мемориальные мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы в Киеве, а также какие провокации были связаны с участием Владимира Зеленского в возложении цветов.