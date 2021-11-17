У Зеленського відреагували на розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців"

Радники Єрмака переконані, що жодної "зради" немає.

В Офісі президента відреагували на розслідування журналістів Bellingcat про провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Видання НВ змогло отримати коментар радника голови ВП Михайла Подоляка, який заявив, що здебільшого розслідування будується на словах "кілька відставників з розвідки та спецслужб".

"За кожним суттєвим пунктом у тексті Bellingcat робить застереження — це не вдалося незалежно верифікувати. Тобто підкреслюється, що це лише слова цілком конкретних людей. І не більш", — сказав він.

Подоляк додав, що розслідувачі не роблять жодних висновків про те, що операцію злили, а натомість вказують на те, що все сказане є лише оцінкою ситуації з боку опитаних людей.

Також він заявив, що подібні спецоперації проводяться на оперативному рівні та не вимагають отримання наказів від посадових осіб.

"Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинули б будь-який грамотний керівник розвідки", — сказав він.

Водночас він нагадав, що на той час справді багато уваги приділялося підписанню договору про перемир’я і за нього справді відповідав голова ОП Андрій Єрмак. Однак, каже Подоляк, він точно не відповідав за операції розвідників.

Відреагував на розслідування та спікер української делегації у ТКГ та радник голови ОП Олексій Арестович.

Як повідомляє "Политика страны", він не побачив у розслідуванні жодної "зради".

Арестович каже, що з розслідування видно, що Банкова не скасовувала спецоперації.

"Тобто її навіть не скасовували, а лише запропонували затримати на чотири дні, якщо вірити Бурбі, а це ще не доведено", — сказав він.

Те, що бойовиків затримали співробітники КДБ Білорусі, він назвав "збігом обставин", оскільки на той час влада країни боялася, що росіяни зможуть зустрітися з лідером опозиції Світланою Тихановською.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Затримка з відльотом і дозволила білорусам легко взяти "вагнерівців" Операція у Білорусі минулого року провалилася не через помилки спецслужб України.

Як повідомлялося раніше, бойовиків ПВК "Вагнера" затримали 29 червня 2020 року у Мінську.

Попри запит України на екстрадицію частини з них, їх усіх під шумок протестних рухів у країні було передано назад Росії.

24 червня 2021 року президент Володимир Зеленський зізнався, що перед початком операції зателефонував Олександру Лукашенку та попередив про її підготовку.

Водночас у ТСК Верховної ради нещодавно озвучили проміжні підсумки розслідування операції щодо "вагнерівців" і заявили, що з українського боку витоку інформації не було.