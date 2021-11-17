У Зеленского отреагировали на расследование Bellingcat по "вагнеровцам"

Советники Ермака убеждены, что никакой "зрады" нет.

В Офисе президента отреагировали на расследование журналистов Bellingcat о провале спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Издание НВ смогло получить комментарий советника главы ОП Михаила Подоляка, который заявил, что по большей части расследование строится на словах "нескольких отставников из разведки и спецслужб".

"По каждому существенному пункту в тексте Bellingcat делает оговорку — это не удалось независимо верифицировать. То есть подчеркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того", — сказал он.

Подоляк добавил, что расследователи не делают никаких выводов о том, что операцию слили, а вместо того указывают на то, что все сказанное является лишь оценкой ситуации со стороны опрошенных людей.

Также он заявил, что подобные спецоперации проводятся на оперативном уровне и не требуют получения приказов от должностных лиц.

"Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки", — сказал он.

Вместе с тем он напомнил, что в то время действительно много внимания уделялось подписанию договора о перемирии и за него действительно отвечал глава ОП Андрей Ермак. Однако, говорит Подоляк, он точно не отвечал за операции разведчиков.

Отреагировал на расследование и спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы ОП Алексей Арестович.

Как сообщает "Политика страны", он не увидел в расследовании никакой "зрады".

Арестович говорит, что из расследования видно, что Банковая не отменяла спецоперацию.

"То есть ее даже не отменяли, а только предложили задержать на четыре дня, если верить Бурбе, а это ещё не доказано", — сказал он.

То, что боевиков задержали сотрудники КГБ Беларуси он назвал "совпадением обстоятельств", поскольку в то время власти страны боялись, что россияне смогут встретиться с лидером оппозиции Светланой Тихановской.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Задержка с вылетом и позволила белорусам легко взять "вагнеровцев" Операция в Беларуси в прошлом году провалилась не из-за ошибки спецслужб Украины.

Как сообщалось ранее, боевиков ЧВК "Вагнера" задержали 29 июня 2020 года в Минске.

Несмотря на запрос Украины на экстрадицию части из них, всех их под шумок протестных движений в стране было передано обратно России.

24 июня 2021 года президент Владимир Зеленский признался, что перед началом операции позвонил Александру Лукашенко и предупредил о ее подготовке.

Вместе с тем в ВСК Верховной рады недавно озвучили промежуточные итоги расследования операции по "вагнеровцам" и заявили, что с украинской стороны утечки информации не было.