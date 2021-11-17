Bellingcat опубликовал расследование о срыве операции по задержанию "вагнеровцев": главное

Украинские спецслужбы придумали и организовали действительно многоходовую и сложную спецоперацию, а сорвалась она в том числе из-за внезапной задержки, которую "попросили" сделать в Офисе президента Украины

“Вагнергейт" продолжается. После расследования американского телеканала, которое рассказало о связи американских спецслужб с украинскими планами по задержанию более чем тридцати членов приватного военизированного формирования ЧВК Вагнера, западные СМИ выпустили новое расследование о причинах и деталях задержания наемников под Минском летом прошлого года.

Расследование опубликовало интернет-медиа Bellingcat.

Вычленили самое главное и интересное из действительно подробного и большого расследования журналистов.

Подготовка спецоперации

Операция началась еще в 2018 году как обычный сбор разведданых силами Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). К концу 2019 года проект стал более амбициозным.

К началу 2020 года он превратился в дерзкую спецоперацию, целью которой стали сотни бывших российских наемников, воевавших ранее на Донбассе против Украины и на тот момент оставшихся не удел и живущих в России.

В конце 2019 – начале 2020 года целью операции стало выманить, задержать и отдать под суд ключевую группу из нескольких десятков наемников.

К этому времени в планировании проекта участвовала СБУ, которая создала список целей, чьи преступления можно было убедительно доказать и, соответственно, в отношении которых суд с высокой вероятностью вынес бы обвинительные приговоры.

Своя ЧВК, "крот" в ГРУ и сбор боевиков

В рамках спецоперации украинские разведчики создали "липовую" российскую ЧВК, взяв за основу реальную, но к тому времени уже бездействовавшую ЧВК "МАР", которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Также для спецоперации в Минобороны Российской Федерации был внедрен "крот" — "бывший офицер среднего звена ГРУ, арестованный и завербованный украинской разведкой в "ДНР" несколькими годами ранее".

Он предоставлял информацию, предупреждал о рисках и потенциально был полезен для подтверждения легитимности операции по вербовке, если в этом возникла бы необходимость.

Однако тут разведчики столкнулись с непредвиденной проблемой: на их объявления, размещенные на различных российских рекрутинговых сайтах, откликалось слишком много желающих воевать за деньги россиян, не имевших отношения к войне на Донбассе, а значит и не интересующих украинскую разведку.

В результате было принято решение сменить тактику.

После изучения имеющихся заявок и других собранных разведданных главному "менеджеру по кадрам" "Сергею Петровичу" поручили провести собеседования с некоторыми наиболее перспективными кандидатами для создания из ни х"прокси-вербовщиков", которые уже в свою очередь будут искать нужный украинской разведке контингент. В итоге был налажен контакт с Артемом Миляевым 1981 года рождения с позывным "Шаман", который утверждал, что помимо боевого опыта в Чечне, на Донбассе и в Сирии также был заместителем командира штурмовой бригады "ДНР", где под его началом служили более ста бойцов. В первом же разговоре с "менеджером по кадрам" он предложил провести набор среди его бывших подчиненных.

В апреле 2020 года "Сергей Петрович" снова связался с "Шаманом", и спросил, сколько человек из его группы в 120 наемников можно нанять для проекта ЧВК "МАР".

Решение команды планирования ГУР МОУ отдать вербовку на аутсорсинг "Шаману", которого всячески подбивали к тому, что он возглавит формируемое подразделение, принесло свои плоды.

Чистосердечные признания боевиков в военных преступлениях

К концу мая "липовая"ЧВК получила десятки новых заявок, причем все соискатели ссылались на рекомендацию "Шамана". Все боевики заполняли формы (в итоге их заполнили более 200 соискателей), которые содержали полные личные данные, в том числе текущий адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, рост, вес и размер обуви, образование и боевой опыт (включая доказательства их участия в боевых действиях).

Таким образом, разведчики получили более сотни признаний боевиков об их преступлениях не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и даже в Африке.

Присланные "соискателями" доказательства их боев на Донбассе

Почему Беларусь?

Имея 180 потенциальных целей, из которых можно было бы сделать выборку лиц, представляющих наибольший интерес для прокуратуры, команда склонилась к массовому захвату нескольких десятков человек. Теоретически это можно было осуществить, принудив к посадке самолет, перевозящий боевиков, над Украиной. Однако это требовало очень специфического стечения обстоятельств, чего было особо сложно добиться, учитывая препятствия для авиаперелетов в середине 2020 года — российские аэропорты фактически находились на локдауне, а авиаперелеты в остальной Европе также сократились.

В итоге стало понятно, что для большинства россиян, желающих улететь в летний отпуск, оставался только один вариант: поехать на машине или на автобусе в аэропорт Минска в Беларуси, а оттуда вылететь в Стамбул — пересадочный хаб, откуда можно было долететь до места "отдыха" — Венисуэллу.

Однако даже поездка в Минск стала непростым делом: в то время выезд из РФ в Беларусь разрешался только на трех основаниях: прохождение лечения, рабочая поездка для трудоустройства в белорусской государственной компании, а также транзитная поездка.

Вариант транзита через Беларусь показался наиболее практичным.

Планы по захвату самолета

Ключевым элементом дальнейшей операции должна была стать принудительная посадка самолета. Эта часть плана требовала крайне тщательного изучения и подготовки. Ее не только надо было провести безопасно для коммерческого рейса и его пассажиров, но и методика должна была позволить отрицать причастность спецслужб и при этом сохранить хотя бы видимость соблюдения международного права.

Рейс из Минска в Стамбул выглядел удобно: самолет на этом маршруте провел бы около 28 минут в воздушном пространстве Украины, чего как раз хватило бы, чтобы провести процедуру экстренной посадки под ложным предлогом.

Изучив Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, команда пришла к выводу, что имелось только два сценария, которые позволили бы Украине законно посадить самолет на своей территории.

Первым сценарием была медицинская экстренная ситуация. Технически, ближайшим аэропортом после входа в украинское воздушное пространство стал бы один из двух киевских аэропортов. Однако от украинской границы до аэропорта Минска не сильно дальше, поэтому имелся риск, что пилот решит вернуться в Беларусь. Это сделало медицинскую чрезвычайную ситуацию слишком рискованной с точки зрения успеха операции.

Другим сценарием было взрывное устройство на борту. При этом сценарии после того, как соответствующий диспетчерский узел узнает об угрозе, он может по собственному усмотрению указать самолету сесть в любом аэропорту на выбор диспетчера — ведь потенциальный риск взрыва касается не только пассажиров, но и местных жителей на земле. Кроме того, по международному праву украинские органы контроля за воздушным движением могли приказать пилоту не сообщать пассажирам о чрезвычайной ситуации и даже об изменении маршрута полета. Этот вариант выглядел более удобным и менее рискованным, поэтому команда ГУР МОУ остановилась на нем.

Офис президента Украины

ГУР МОУ потребовалась помощь от СБУ, чтобы составить список наемников, наиболее важных для Украины с уголовной точки зрения. Однако они не могли напрямую поставить такую задачу органу госбезопасности — это предстояло сделать через Офис президента Украины.

Это была не единственная причина, по которой ГУР МОУ понадобилось привлечь Офис президента. Они готовили спецоперацию с высокими ставками, проведение которой могло значительно обострить напряженность между Украиной и Россией. Для этого нужно было одобрение политического руководства Украины.

Согласно опрошенным бывшим сотрудникам ГУР МОУ, президенту Украины впервые сообщили о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время регулярного понедельничного брифинга с главами спецслужб. 26 июня 2020 года президент Владимир Зеленский одобрил операцию и попросил подготовить подробный план. Этот план-концепция был подготовлен и одобрен 1 июля 2020 года.

"Команда Bellingcat попросила Офис президента Украины и действующего директора ГУР МОУ Кирилла Буданова подтвердить или опровергнуть утверждения бывших сотрудников спецслужбы, что предложенный план был одобрен президентом Украины. Господин Буданов ответил, что, хотя его ведомство не может комментировать конкретные случаи из соображений секретности, однако директору не нужно официальное одобрение Офиса президента. При этом он подтвердил, что директор ГУР МОУ регулярно посещает Офис президента и сообщает президенту как Верховному главнокомандующему о выполнении спецслужбой своих задач. На момент публикации мы не получили ответа из Офиса президента", — отмечается в расследовании.

По словам бывших сотрудников разведки, с момента, когда активная фаза плана была одобрена министром обороны и представлена президенту, Зеленского регулярно информировали о ходе операции "Авеню". Это делали двое старших офицеров, ответственных за проект: директор ГУР МОУ Василий Бурба и заместитель директора СБУ Руслан Баранецкий.

Перенос спеоперации

За день до отправки наемников Бурба из ГУР МОУ и Баранецкий из СБУ прибыли в Офис президента. Об этом рассказал как сам Бурба, так и бывшие сотрудники разведки, которые говорили, что он позвонил им сразу после встречи. Бурба и Баранецкий намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat,что Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.

"По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о перемирии на Донбассе. Об этом достижении он объявил на совместной пресс-конференции с тогдашней президентом Швейцарии Симонеттой Соммаруга. Это перемирие, которое все еще требовало одобрения "Нормандской четверки" (России, Франции, Германии и Украины), которая занимается урегулированием конфликта на Донбассе, должно было вступить в силу 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться" , — говорится в расследовании.

Бурба ответил, что отложить операцию на неделю невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу.

"По словам Бурбы, далее представители Офиса президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР МОУ, предложили сократить задержку операции до четырех дней . Дату вылета и захвата наемников предстояло перенести на среду, 29 июля 2020 года. В этом случае перемирие по крайней мере успело бы вступить в силу. Как рассказал нам Бурба, спецслужбисты считали, что шанс найти новые билеты в такой короткий срок невелик, однако пообещали узнать, что можно сделать", — пишет Bellingcat.

На следующее утро, когда первая группа из 33 наемников уже выезжала из Москвы, команде ГУР МОУ удалось успешно перебронировать билеты не на среду, 29 июля, а на четверг, 30 июля. Билеты второй группы из 13 наемников поменяли на субботу, 1 августа. Позже тем же утром, по словам Бурбы, он сообщил в Офис президента, что план все равно будет осуществлен, но с задержкой на пять дней.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Задержка с вылетом и позволила белорусам легко взять "вагнеровцев" Операция в Беларуси в прошлом году провалилась не из-за ошибки спецслужб Украины.

Задержание наемников в Беларуси и срыв операции

В это время группа наемников в ожидании отправки заселилась сначала в гостиницу в Минске, а потом на курорт за городом, откуда они и должны были вылететь в Стамбул.

Тем временем в Беларуси менее чем через 2 недели, 9 августа, должны были состояться президентские выборы, и поэтому политическая ситуация была напряженной. Опасаясь внутренних и внешних врагов, тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко охотился за теми, в ком видел противников.

"Паранойя Лукашенко касалась не только якобы попыток Запада свергнуть его. Как сообщается, он также опасался предательского вмешательства со стороны своего единственного союзника — Кремля … На видео речи перед офицерами спецназа Беларуси 24 июля (ныне удалена с сайта президента, однако архивная версия до сих пор доступна) он говорил о неназванных внешних силах, которые могут попытаться устроить "Майдан", используя «профессиональных военных», работающих за большие деньги в частных военных компаниях и имеющих опыт "провокаций в тех или иных государствах", — говорится в расследовании.

Как следствие, рано утром предпоследнего дня, который наемники должны были провести в гостинице, здание взяли штурмом белорусские спецназовцы. Они задержали наемников, тем самым ненамеренно сорвав украинскую спецоперацию .

Никакого оружия у наемников не нашли. После долгого ожидания прибыл ОМОН и отвез россиян в отделение милиции. 33-й наемник (который остановился у родственников) был задержан позднее тем же утром. Наемников 22 часа держали в отделении милиции в наручниках, на коленях и лицом к стене.

"Незадолго до полуночи 29 июля им зачитали документы об аресте и предъявили обвинения. Затем наемников перевезли в центральное отделение милиции, где их допрашивали, по-видимому, сотрудники КГБ. У задержанных спрашивали, знают ли они Сергея Тихановского и Николая Статкевича (еще одного белорусского оппозиционера и кандидата в президенты, которого посадили в конце мая). Наемники отвечали, что не знают этих людей. По словам одного из наемников, поговорившего с Bellingcat, допрашивавшие их люди выглядели уверенными, что имеют дело с участниками будущего переворота, и даже спрашивали, возможно ли, что наемники не знали, что их собираются использовать для свержения правительства. Другие участники группы описывали события похожим образом в вышеупомянутом репортаже RT. Несмотря на их искренние отрицания вины, наемников обвинили в подготовке государственного переворота и массовых беспорядков совместно с арестованными оппозиционерами Тихановским и Статкевичем", — пишут расследователи.

А что же в Украине?

Примечательно, что накануне выхода расследования свои материалы опубликовала временная следственная комиссия Верховной Рады. Они не обнаружили, чьи действия привели к отсрочке задержания "вагнеровцев" украинскими спецслужбами. В данные, опубликованных главой комиссии, идет речь о том, что на одном из совещаний разведки Минобороны и СБУ было принято решение про перемещение 33 человек из 396 идентифицированных для задержания в страну, где была такая возможность. При этом отмечается, что совместные мероприятия начали планировать в конце июня 2020 года. При этом Петр Порошенко не мог санкционировать эту операцию, поскольку уже не являлся президентом.

При этом в комиссии не исключают, что об операции могли знать в РФ и Беларуси. При этом один из наемников сообщал о факте "вербовки" российским спецслужбам. Следов утечки информации с украинской стороны не найдено.

Напомним, 33 наемника были задержаны в Беларуси в санатории близ Минска 29 июля 2020 года. Белорусские спецслужбы задержали их накануне выборов в стране.

Спустя чуть более двух недель Украина просила выдать 28 задержанных, но уже 14 августа появилась информация об их передаче РФ — большинство были гражданами России. Тогда и стало известно, что Украина хотела задержать "вагнеровцев". Согласно плану их должны были "взять" при перелете в Стамбул. Спустя некоторое время появилась информация о возможном "сливе" данных от президента Владимира Зеленского, но СБУ не расследовала это заявление.

"Вагнеровцев" белорусским спецслужбам удалось взять из-за переноса вылета из Минска в Стамбул. В санкции на это подозревали высшее руководство Украины. Ранее в Bellingcat заявляли, что это было "политическое решение на уровне президентской институции".

Часть из задержанных могла бы стать свидетелями по делу о сбитом на Донбассе Боинге МН17, как ранее писал "Телеграф", решение могут вынести уже в 2022 году.