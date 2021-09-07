2021 року українців мало бути не менше 100 млн

Вчені уточнили число жертв голодоморів в Україні.

Голодомори, влаштовані радянським режимом на території України забрали життя 15,5 мільйона осіб. Якби їх не було, то чисельність населення нашої країни могло б досягати позначки в 100 мільйонів.

Про це розповів журналіст і історик Ростислав Мартинюк.

"Сьогодні оголосили уточнені цифри кількості жертв терору голодом. Геноциду української нації:

1921-1923 — 3,5 млн

1932-1933 — 10,5 млн

1946-1947 — 1,5 млн

Разом — 15,5 млн

Під висновками вчених стоять підписи провідних криміналістів, правників та демографів. На більшість із них здійснювався асиметричний тиск "свідєтєлєй 3,9 млн жертв, да і то нєпанятна".

Шкода, що свої принципові перемоги ми здобуваємо в атмосфері секретності. Але після Міжнародного форуму все розсекречено. З високої трибуни говорили Шепітько, Папакін, Білий, Герасименко, ще раніше до висновків приєднався й Глузман. І десятки інших вчених та академічних інституцій.

А ще ми поборемося за масову, молодіжну авдиторію. Яка має не просто знати про московські фабрики голоду, але й бути речником наших повсякденних позовів до теперішньої РФ. Для цього — усе інтерактивне начиння в залу памяті Музею Голодомору-геноциду: 3D-мепінг, touch-екрани, світлові інсталяції та звукові системи.

Ні, це не буде show-room. Але виглядає не гірше, ніж у Музеї варшавського повстання чи Яд-Вашем. І так, там багато молоді!

PS …2021 року українців мало бути не менше 100,000 млн. І саме сто років тому наша нація розгорталася в глобальну силу, за демографічним потенціалом співставну з японцями, британцями чи американцями. У нас серйозні питання до русскіх. Все ще попереду", — написав він.