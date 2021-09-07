Укр

В 2021 украинцев должно было быть не менее 100 млн

Автор
Р. Мартынюк
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В 2021 украинцев должно было быть не менее 100 млн Новость обновлена 07 сентября 2021, 18:07

Ученые уточнили число жертв голодоморов в Украине.

Голодоморы, устроеные советским режимом на территории Украины, унесли жизни 15,5 миллиона человек. Если бы их не было, то численность населения нашей страны могла бы достигать отметки в 100 000 000.

Об этом рассказал журналист и историк Ростислав Мартынюк.

"Сегодня объявили уточненные цифры количества жертв террора голодом. Геноцида украинской нации:

1921-1923 — 3,5 млн;

1932-1933 — 10,5 млн;

1946-1947 — 1,5 млн

Итого — 15,5 млн

Под выводами ученых стоят подписи ведущих криминалистов, юристов и демографов. На большинство из них осуществлялось асимметричное давление "свидетелей 3,9 млн жертв, да и то непанятна"…

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