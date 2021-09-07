В 2021 украинцев должно было быть не менее 100 млн
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Ученые уточнили число жертв голодоморов в Украине.
Голодоморы, устроеные советским режимом на территории Украины, унесли жизни 15,5 миллиона человек. Если бы их не было, то численность населения нашей страны могла бы достигать отметки в 100 000 000.
Об этом рассказал журналист и историк Ростислав Мартынюк.
"Сегодня объявили уточненные цифры количества жертв террора голодом. Геноцида украинской нации:
1921-1923 — 3,5 млн;
1932-1933 — 10,5 млн;
1946-1947 — 1,5 млн
Итого — 15,5 млн
Под выводами ученых стоят подписи ведущих криминалистов, юристов и демографов. На большинство из них осуществлялось асимметричное давление "свидетелей 3,9 млн жертв, да и то непанятна"…
Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
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