Слідом за Києвом "червону" зону вводять ще у одній області

Львівщина "почервоніє" вже з 30 жовтня

Слідом за Києвом у "червону" зону карантину переходить Львів. Обмеження там посилять на кілька днів раніше столиці — з 30 жовтня.

Про це на брифінгу у четвер, 28 жовтня, заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Львів переходить в зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це усе заборонено", — заявив очільник Львова.

Крім того, у продуктових магазинах та аптеках відвідувачам будуть перевіряти температуру та пускатимуть тільки у масках.

Для інших закладів Львова вимоги будуть більш суворими. Так, кафе та ресторани зможуть працювати лише за умови 100% вакцинації персоналу і приймати відвідувачів, які також отримали дві дози щеплень від коронавірусу та відповідний сертифікат про це.

За порушення влада Львова обіцяє карати — за одне порушення заклад автоматично закриють до кінця дії "червоної" зони.

Школи Львова з понеділка, 1 листопада, йдуть на дистанційне навчання включно з учнями початкових класів. Працювати будуть лише дитячі садочки.

Вакциновані громадяни матимуть можливість відвідувати ТРЦ, ринки, непродовольчі магазини, ЦНАП, однак персонал закладів також має бути щепленим.

"Червона" зона у Львові також вплине і на роботу транспорту: будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів — не більше 50% від загальної місткості транспорту, пільгові категорії зможуть пересуватися містом безкоштовно лише з 11:00 до 16:00 (за виключенням учасників бойових дій), водії маршруток та іншого транспорту мають бути вакциновані.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, "червону" зону карантину у Києві введуть з 1 листопада. Обмеження сильно вплинуть на пересування містом невакцинованих громадян.