Игорь Пустовит рассказал о новом парне Саши Бо и своей новой девушке

По словам Пустовита, Саша Бо встречается со своим бывшим одногруппником.

Украинский блогер Игорь Пустовит, который сейчас пребывает в процессе равзода с Сашей Бо рассказал, что его почти уже бывшая супруга завела новые отношения.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

"Няня мне рассказала, что Саша перестала дома ночевать. Она вернулась к своему одногруппнику, насколько я понял", — говорит Пустовит. По его словам, знакомые рассказывали ему, что новый парень Саши прятался на балконе, когда они заходили к ней домой, чтобы сделать кальян.

Игорь Пустовит в интервью также прокомментировал свои новые отношения.

"Что касается моей новой девушки она в этой ситуации абсолютно не при чем. Она получает необоснованный хейт. Саша не может мне простить новые отношения. Она всегда говорила, что я себе лучше не найду. В результате у меня начинаются новые отношения. Но ведь у нее тоже есть отношения. Она тоже не ночует дома", — говорит Игорь.

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Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

Блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит разводятся после пяти лет брака. Они воспитывают двоих сыновей Данила и Евгения. Суд по делу о разводе состоится 30 сентября.

В сентябре вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором девушка рассказала свою версию их скандального развода и его причин. По ее словам, пара ссорилась из-за того, что Саша девушка больше зарабатывала. Она обвинила Игоря в абьюзивном поведении. Также она рассказала о проблемах в сексе и о том, что Игорь желал ей смерти от рака.

Сообщалось также, что Игорь Пустовит уже нашел себе новую девушку. Блогер назвал ее "невероятной" и показал фото.