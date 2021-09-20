"Секс с тобой - как смотреть в пустоту": Игорь Пустовит пожаловался на то, что Саша Бо унижала его из-за проблем в постели

Игорь Пустовит рассказал, что экс-супруга унижала его из-за "размера".

После скандального интервью блогерши из Ивано-Франковска Саши Бо Маше Ефросининой, ее муж Игорь Пустовит записал ответное интервью с ведущим Славой Деминым. Во время разговора с ведущим, блогер рассказал об ответных унижениях со стороны Саши Бо.

Александра Пустовит призналась Маше Ефросининой, что со временем у пары начались проблемы в постели. Однако уточнила, что причина была в том, что она не устраивала мужа. Сам же Пустовит отрицает заявления экс-возлюбленной, уточняя, что их проблемой в сексе было то, что Сашу перестал устраивать "размер" мужа.

Игорь отмечает, что Саша не воспринимает полных людей, и после того, как он поправился, она начала заявлять о том, что он не устраивает ее в постели.

"Заниматься с тобой сексом — это как смотреть в пустоту. И ты со своей маленькой п*ськой врятли кого-нибудь найдешь" — процитировал экс-супругу Пустовит.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!!!

Напомним, что о разводе популярных украиноязычных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита стало известно в июле 2021 года. Пара вместе прожила 5 лет, у них растет двое сыновей — Данило и Евгений.

Ранее, "Телеграф" писал, что Игорь Пустовит показал видео, на котором видно, как Саша Бо на самом деле относится к их сыновьям. На одном из роликов блогерша кричит на сына, а на втором — вроде как даже бьет.