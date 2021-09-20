Игорь Пустовит обнародовал видео, где Саша Бо якобы бьет их сына

Игорь Пустовит дал откровенное интервью Славе Демину.

Игорь Пустовит, экс-супруг блогера Саши Бо/ Саши Пустовит, после ее откровенного интервью Маше Ефросининой и обвинений в унижениях, не стал молчать и дал откровенное интервью Славе Демину, в котором рассказал свое видение ситуации с бывшей возлюбленной, и прокомментировал заявления блогерши.

Игорь и Саша воспитывают двоих сыновей, которых судя по их страницах в Инстаграм очень любят. Однако уже сложно верить их такой "идеальной" картинке, особенно после заявлений, которые всплыли после развода. И Пустовит сам это доказал.

Блогер показал несколько видео, на которых слышно, как Александра кричит на сыновей, на одном якобы даже бъет одного из них. Пустовит отмечает, что в принципе Саша хорошая мама, но только когда возле нее кто-то есть. Помимо этого у Саши есть проблема в том, что она часто срывается, и может ударить мальчиков.

Напомним, что о разводе популярных украинских блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита стало известно в июле 2021 года. Пара, которая вместе воспитывает двоих сыновей, решила расстаться спустя 5 лет брака.

14 сентября вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором она впервые откровенно прокомментировала развод со своим мужем. Блогер заявила, что в их семье возникали ссоры из-за того, что она больше зарабатывала. Более того, девушка заявила, что была жертвой абьюза со стороны своего супруга.