Ігор Пустовіт оприлюднив відео, де Саша Бо нібито б’є їх сина

Ігор Пустовіт дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміна.

Ігор Пустовіт, ексчоловік блогера Саші Бо/Саші Пустовіт, після її відвертого інтерв’ю Маші Єфросиніної та звинувачень в приниженнях, не став мовчати і дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміна, в якому розповів своє бачення ситуації з колишньою коханою, і прокоментував заяви блогерки.

Ігор і Сашко виховують двох синів, яких судячи з їхніх сторінках в Інстаграм дуже люблять. Однак вже складно вірити їх такій "ідеальній" картинці, особливо після заяв, які спливли після розлучення. І Пустовіт сам це довів.

Блогер показав кілька відео, на яких чутно, як Олександра кричить на синів, а на одному нібито навіть б’є одного з них. Пустовіт відзначає, що в принципі Саша хороша мама, але тільки коли біля неї хтось є. Крім цього у Саші є проблема в тому, що вона часто зривається, і може вдарити хлопчиків.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика !!!

Нагадаємо, що про розлучення популярних українських блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта стало відомо в липні 2021 року. Пара, яка разом виховує двох синів, вирішила розлучитися через 5 років шлюбу.

14 вересня вийшло інтерв’ю Маші Єфросиніної з Сашком Бо, в якому вона вперше відверто прокоментувала розлучення зі своїм чоловіком. Блогер заявила, що в їхній родині виникали сварки через те, що вона більше заробляла. Більш того, дівчина заявила, що була жертвою абьюз з боку свого чоловіка.