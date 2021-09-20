"Секс з тобою — як дивитися в порожнечу": Ігор Пустовіт поскаржився на те, що Саша Бо принижувала його через проблеми в ліжку

Ігор Пустовіт розповів, що екс-дружина принижувала його через "розмір".

Після скандального інтерв’ю блогерки з Івано-Франківська Саші Бо Маші Єфросиніної, її чоловік Ігор Пустовіт записав у відповідь інтерв’ю з ведучим Славою Дьоміним. Під час розмови з ведучим, блогер розповів про приниження з боку Саші Бо.

Олександра Пустовіт зізналася Маші Єфросиніної, що з часом у пари почалися проблеми в ліжку. Однак уточнила, що причина була в тому, що вона не влаштовувала чоловіка. Сам же Пустовіт заперечує заяви екскоханої, уточнюючи, що їхньою проблемою в сексі було те, що Сашу перестав влаштовувати "розмір" чоловіка.

Ігор зазначає, що Саша не сприймає повних людей, і після того, як він поправився, вона почала заявляти про те, що він не влаштовує її в ліжку.

"Займатися з тобою сексом — це як дивитися в порожнечу. І ти зі своєю маленькою п *ською навряд кого-небудь знайдеш" — процитував ексдружину Пустовіт.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика !!!

Нагадаємо, що про розлучення популярних україномовних блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта стало відомо в липні 2021 року. Пара разом прожила 5 років, у них зростає двоє синів — Данило та Євген.

Раніше, "Телеграф" писав, що Ігор Пустовіт показав відео, на якому видно, як Саша Бо насправді ставиться до їхніх синів. На одному з роликів блогерша кричить на сина, а на другому — ніби як навіть б’є.