Ігор Пустовіт розповів про нового хлопця Саші Бо і свою нову дівчину

За словами Пустовіта, Саша Бо зустрічається зі своїм колишнім одногрупником.

Український блогер Ігор Пустовіт, який зараз перебуває в процесі равзода з Сашею Бо розповів, що його майже вже колишня дружина завела нові стосунки.

Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

"Няня мені розповіла, що Саша перестала вдома ночувати. Вона повернулася до свого одногрупника, наскільки я зрозумів", — говорить Пустовіт. За його словами, знайомі розповідали йому, що новий хлопець Саші ховався на балконі, коли вони заходили до неї додому, щоб зробити кальян.

Ігор Пустовіт в інтерв’ю також прокоментував свої нові стосунки.

"Що стосується моєї нової дівчини вона в цій ситуації абсолютно ні до чого. Вона отримує необгрунтований хейт. Саша не може мені пробачити нові стосунки. Вона завжди говорила, що я собі краще не знайду. В результаті у мене починаються нові відносини. Але ж у неї теж є стосунки. Вона теж не ночує вдома ", — говорить Ігор.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення

Блогери Саша Бо і Ігор Пустовіт розлучаються після п’яти років шлюбу. Вони виховують двох синів Данила і Євгенія. Суд у справі про розлучення відбудеться 30 вересня.

У вересні вийшло інтерв’ю Маші Єфросиніної з Сашею Бо, в якому дівчина розповіла свою версію їх скандального розлучення і його причин. За її словами, пара сварилася через те, що Саша дівчина більше заробляла. Вона звинуватила Ігоря в абьюзівном поведінці. Також вона розповіла про проблеми в сексі і про те, що Ігор бажав їй смерті від раку.

Повідомлялося також, що Ігор Пустовіт вже знайшов собі нову дівчину. Блогер назвав її "неймовірною" і показав фото.