"Закопав себе ще більше": на блогера Ігоря Пустовіта після інтерв’ю обрушилася хвиля хейту

В інтерв’ю Ігор Пустовіт детально розповів, як Саша Бо принижувала його через зайву вагу.

Популярний український блогер Ігор Пустовіт дав інтерв’ю українському ведучому Славі Дьоміну для його програми "Слава +". Інфлюенсер записав його у відповідь на інтерв’ю його дружини Саші Бо, яке викликало багато розмов в мережі і медіа-просторі. Пустовіт хотів висловити свою точку зору на з розлучення з Сашею, проте користувачам поведінка блогера на інтерв’ю не сподобалася. Користувачі мережі звинуватили блогера в надмірному "нитті на публіку" і "нечоловічій поведінці".

Так, за першу годину інтерв’ю Дьоміна під відео на YouTube зʼявилось 867 лайків і 754 дізлайка.

В інтерв’ю Ігор Пустовіт детально розповів, як Саша Бо принижувала його через зайву вагу. За його словами, вона відмовлялася від сексу з ним і нібито примушувала зробити операцію, щоб прибрати зайвий жир і шрами на животі. Блогер також поскаржився на те, що Саша постійно хвалилася тим, що вона більше заробляє і після розлучення хоче відібрати у нього всі гроші. Також він поскаржився на те, що після скандального інтерв’ю Саші Бо, у нього зриваються рекламні контракти. Наприклад, від нього відмовилася компанія Milka.

Користувачі мережі написали під інтерв’ю масу негативних коментарів, звинувативши Пустовіта в тому, що він "ниє гірше баби" і негідно поводиться. Користувачі також пошкодували дітей пари, які змушені будуть рано чи пізно все це побачити.

"Звичайна мова абьюзера! Хотів поговорити, але закопав себе ще глибше. Противно слухати. Бажаю Саші знайти гідного чоловіка", "Ігор цим інтерв’ю хотів принизити Сашу, але сам себе ще більше закопав. По поведінці відразу зрозуміло, абьюзер. Замість того щоб втрутитися коли Саша підвищує тон на дітей, він це все знімав "," Я в шоці. Міг і підготуватися до інтерв’ю. Сидить і виправдовується, перебиває, нервує. Для чого 10 хв приділяти увагу булемии дружини. Ще й такі подробиці відкривати "," Чекала адекватного пояснення, а в результаті слухати огидно ", — пишуть користувачі.

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Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення

Інформація про розлучення популярних україномовних блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта з’явилася в липні цього року. Їх шлюб тривав 5 років. Вони виховують двох синів Данила і Євгенія. Суд у справі про розлучення відбудеться 30 вересня.

У вересні вийшло інтерв’ю Маші Єфросиніної з Сашею Бо, в якому дівчина розповіла свою версію їхнього скандального розлучення і його причин. За її словами, пара сварилася через те, що дівчина більше заробляла. Вона звинуватила Ігоря в абюзивній поведінці. Також вона розповіла про проблеми в сексі і про те, що Ігор бажав їй смерті від раку.

У мережі також з’явилася інформація про те, що Ігор Пустовіт вже знайшов собі нову дівчину. У свою чергу Пустовіт в інтерв’ю Дьоміну заявив, що Саша також з кимось зустрічається.