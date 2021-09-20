"Закопал себя еще больше": на блогера Игоря Пустовита после интервью обрушилась волна хейта

В интервью Игор Пустовит подробно рассказал, как Саша Бо унижала его из-за лишнего веса.

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит дал интервью украинскому ведущему Славе Демину для его программы "Славе+". Инфлюенсер записал его в ответ на интервью его жены Саши Бо, которое вызвало много разговоров в сети и медиапространстве. Пустовит хотел высказать свою точку зрения на из развод с Сашей, однако пользователям поведение блогера на интервью не понравилось. Пользователи сети обвинили блогера в чрезмерном "нытье на публику" и "немужском поведении".

Так, за первый час интервью Демину под видео на YouTube повилось 867 лайков и 754 дизлайка.

В интервью Игор Пустовит подробно рассказал, как Саша Бо унижала его из-за лишнего веса. По его словам, она отказывалась от секса с ним и якобы заставляла сделать операцию, чтобы убрать лишний жир и шрамы на животе. Блогер также пожаловался на то, что Саша постоянно хвасталась тем, что она больше зарабатывает и после развода хочет отнять у него все деньги. Также он пожаловался на то, что после скандального интервью Саши Бо, у него срываются рекламные контракты. Например, от него отказалась компания Milka.

Пользователи сети написали под интервью массу негативных комментариях, обвинив Пустовита в том, что он "ноет хуже бабы" и недостойно себя ведет. Пользователи также пожалели детей пары, которые вынуждены будут рано или поздно все это увидеть.

"Обычная речь абьюзера! Хотел поговорить, но закопал себя еще глубже. Противно слушать. Желаю Саше найти достойного мужчину", "Игорь этим интервью хотел унизить Сашу, но сам себя еще больше закопал. По поведению сразу понятно, абьюзер. Вместо того чтобы вмешаться когда Саша повышает тон на детей, он это все снимал", "Я в шоке. Мог и подготовиться к интервью. Сидит и оправдывается, перебивает, нервничает. Для чего 10 мин уделять внимание булемии жены. Еще и такие подробности открывать", "Ждала адекватного объяснения, а в результате слушать противно", — пишут пользователи.

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Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

Информация о разводе популярных украиноязычных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита появилась в июле этого года. Их брак продлился 5 лет. Они воспитывают двоих сыновей Данила и Евгения. Суд по делу о разводе состоится 30 сентября.

В сентябре вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором девушка рассказала свою версию их скандального развода и его причин. По ее словам, пара ссорилась из-за того, что Саша девушка больше зарабатывала. Она обвинила Игоря в абьюзивном поведении. Также она рассказала о проблемах в сексе и о том, что Игорь желал ей смерти от рака.

В сети также появилась информация о том, что Игорь Пустовит уже нашел себе новую девушку. В свою очередь пустовит в интервью Демину заявил, что Саша также с кем-то встречается.