Разведенная Саша Бо впервые показала нового мужчину

26-летняя девушка недолго скучала одна

Одна из известнейших украинских блогеров Александра Пустовит (Саша Бо) после развода с мужем Игорем Пустовитом наконец показала своего нового мужчину, — однако не полностью, а лишь частично.

Снимками с ним она поделилась утром 20 ноября в сториз на своей страничке в Инстаграм, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что накануне 26-летняя Александра вечером показывала кадры ужина с детьми, а также фото изысканного букета белых роз.

Девушке подарили красивые белые розы

На следующее же утро она показала кадры, как лежит в постели, пока ее обнимает новый мужчина, — самого его, к сожалению, не видно, но рука явно мужская, и отношения с ее обладателем, судя по всему, весьма интимные.

Саша Бо и ее новый мужчина

Личная жизнь Саши Бо

Александра вышла замуж за блогера Игоря Пустовита в 2015 году, и в браке у них родилось два прекрасных сына — Данил и Евгений. Однако в 2021 году пара развелась, и процесс расторжения брака получился невероятно скандальным.

Как сообщал "Телеграф", Игорь Пустовит в интервью после развода утверждал, что Саша Бо встречается теперь с бывшим одногруппником.

Сам же Пустовит тоже долго не был один и оперативно завел себе новую девушку, — он тоже сильно о ней не распространялся, лишь показывал со спины и называл "невероятной".