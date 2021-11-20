Розлучена Саша Бо вперше показала нового чоловіка

26-річна дівчина недовго сумувала одна

Одна з найвідоміших українських блогерів Олександра Пустовіт (Саша Бо) після розлучення з чоловіком Ігорем Пустовітом нарешті показала свого нового чоловіка, проте не повністю, а лише частково.

Знімками з ним вона поділилася вранці 20 листопада у сториз на своїй сторінці в Інстаграм, повідомляє "Телеграф".

Напередодні 26-річна Олександра ввечері показувала кадри вечері з дітьми, а також фото вишуканого букету білих троянд.

Дівчині подарували гарні білі троянди

Наступного ж ранку вона показала кадри, як лежить у ліжку, доки її обіймає новий чоловік, — самого його, на жаль, не видно, але рука явно чоловіча, і стосунки з її володарем, судячи з усього, інтимні.

Саша Бо та її новий чоловік

Особисте життя Саші Бо

Олександра вийшла заміж за блогера Ігоря Пустовіта у 2015 році, і у шлюбі у них народилося два прекрасні сини — Данило та Євген. Однак у 2021 році пара розлучилася, і процес розірвання шлюбу вийшов неймовірно скандальним.

Як повідомляв "Телеграф", Ігор Пустовіт в інтерв’ю після розлучення стверджував, що Саша Бо зустрічається тепер із колишнім одногрупником.

Сам Пустовіт теж довго не був один і оперативно завів собі нову дівчину, — він теж сильно про неї не поширювався, лише показував зі спини і називав "неймовірною".