"Рубрика испанский стыд": оправдания блогеров с "голодной тусы" еще больше разозлили сеть

Своими оправданиями за устроенную вечеринку в день траура, блогеры только усугубили ситуацию.

После того как многие большие украинские компании и бренды начали один за другим разрывать контракты с известными и популярными блогерами, которые присутствовали на масштабной вечеринке в День памяти жертв Голодоморов, те видимо запаниковали, и чтобы не терять свой заработок начали активно извиняться в соцсетях.

Видео с извинениями опубликовали у себя в Инстаграме и виновник торжества, блогер Александр Залиско, его гости: Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо и Александр Куровский, а также ведущий мероприятия Владимир Остапчук. Однако все их посты не так оправдание за свой поступок, как перенаправление вины на власть, которая якобы "не напомнила".

Александр Залиско после разговора с полицией, сразу же опубликовал несколько сторис в которых извинился перед теми, чьи чувства были задеты. Однако он отметил, что это не касается тех людей, которые просто подтянулись "на шумиху".

Владимир Остапчук опубликовал в Фейсбуке пост, в котором извинился перед всеми украинцами, отметив, что тогда он даже не мог подумать, что 27 ноября за день и сколько печали за ним стоит. Также, ведущий добавил, что фраза "Голодная туса" никакого отношения ко Дню памяти не имеет отношения.

Выделилась и Таня Самбурская, которая заявила, что СМИ не напоминали о том, что в 2021 году на 27 ноября выпал День памяти жертв Голодоморов, хотя во Львове, где и проходила вечеринка, в этот день проходила панахида и многие львовяне зажигали свечи возле памятника Т.Г.Шевченко. Более того, Самбурсая начала "наезжать" на СМИ, которые на эту ситуацию обратили внимание, а как она подарки подписчикам раздавала, то никто ничего не написал об этом.

Валерия Юрченко также присоединилась к извинениям, честно признавшись, что забыла об этом дне. Но опять же, виновата в этом оказалась не она, а те, кто ей об этом не напомнил.

Ярые защитники Залиско, блогеры Наталья Литвин и ее супруг Александр Куровский тоже быстренько "переобулись". Только Наталья скрыла свою страницу, видимо, чтобы защититься от хейтеров, а вот Александр опубликовал пост в Инстаграм, в котором извинился за себя и за свою супругу.

Также ко всем "извинениям" присоединилась и Саша Бо, которой очень стыдно за то, что она забыла такую важную дату. Впрочем, от других блогеров ее извинение-опрадание стилем не отличается.

Но и это не помогло блогерам утихомирить волну хейта в их сторону. Их "необычные" извинения только усилили недовольство украинцев, что они выразили в комментариях под постами блогеров и на своих страницах в соцсетях.

Напомним, что причиной этого скандала стала грандиозная вечеринка, которую организовал известный блогер-миллионник Александр Залиско в честь своего дня рождения 27 ноября. Но случилось так, что в 2021 году его праздник совпал с чествованием погибших во времена Голодоморов, но блогера этот факт не остановил.

Мы также писали о том, что на данной вечеринке Саша Бо засветила своего нового парня, которым оказался стоматолог из Ивано-Франковска по имени Платон.