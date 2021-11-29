Крупнейшие компании "накажут рублем" блогеров с "голодной тусы" в День памяти жертв голодоморов

Представители компаний отмечают, что больше не будут сотрудничать с блогерами-участниками скандальной вечеринки "из-за их неуважения к трагическим событиям украинской истории".

После скандальной вечеринки по случаю дня рождения украинского блогера-миллионника Александра Залиско, уже прозванной в сети "голодная вечеринка блогеров", рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с инфлюенсерами, которые присутствовали на развлекательном мероприятии в День памяти жертв голодоморов.

Так, под гневным постом украинского общественного деятеля Андрея Смолия уже отметились несколько компаний, среди которых "Новая почта", Metro и Rozetka. Их представители отметили, что прекращают всякое сотрудничество с блогерами Александром Залиско, Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Запесочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком "из-за их неуважения к трагическим событиям украинской истории".

В комментариях к своему посту Смолий также отметил, что Львовский дом ученых закрыли из-за нарушения норм карантина во время красной зоны после резонанса с этим празднованием.

Как сообщал "Телеграф", в День памяти жертв Голодоморов украинские блогеры устроили эротическую вечеринку с вульгарными конкурсами, танцами на столах и роскошными угощениями. В сети тут же поднялась волна возмущения, на которую адекватной реакции от блогеров не последовало. Организатор вечеринки, отмечавший свой день рождения, блогер Александр Залиско заявил, что не понимает, почему внезапно "во всем виноваты блогеры" и что он имеет полное право праздновать свой день рождения как и когда хочет.

Мы также писали о том, что на данной вечеринке Саша Бо засветила своего нового парня, которым оказался стоматолог из Ивано-Франковска по имени Платон.