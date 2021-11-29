Найбільші компанії "покарають рублем" блогерів з "голодної туси" у День пам’яті жертв голодоморів

Представники компаній зазначають, що більше не співпрацюватимуть з блогерами-учасниками скандальної вечірки "через їхню неповагу до трагічних подій української історії".

Після скандальної вечірки з нагоди дня народження українського блогера-мільйонника Олександра Заліска, вже прозваної в мережі "голодна вечірка блогерів", рекламодавці почали відмовлятися від співпраці з інфлюєнсерами, які були присутні на розважальному заході у День пам’яті жертв голодоморів.

Так, під гнівним постом українського громадського діяча Андрія Смолія вже відзначились кілька компаній, серед яких "Нова пошта", Metro та Rozetka. Їхні представники зазначили, що припиняють будь-яку співпрацю з блогерами Олександром Заліском, Олександрою Пустовіт, Наталією Литвин, Олександром Куровським, Дарією Запесочною, Тетяною Самбурською та ведучим Володимиром Остапчуком "через їхню неповагу до трагічних подій української історії".

У коментарях до своєї посади Смолій також зазначив, що Львівський будинок вчених закрили через порушення норм карантину під час червоної зони після резонансу із цим святкуванням.

Як повідомляв "Телеграф", у День пам’яті жертв Голодоморів українські блогери влаштували еротичну вечірку з вульгарними конкурсами, танцями на столах та розкішними частуваннями. У мережі відразу піднялася хвиля обурення, яку адекватної реакції від блогерів не було. Організатор вечірки, який відзначав свій день народження, блогер Олександр Заліско заявив, що не розуміє, чому раптово "у всьому винні блогери" і що він має повне право святкувати свій день народження як і коли хоче.

Ми також писали про те, що на цій вечірці Саша Бо засвітила свого нового хлопця, яким виявився стоматолог із Івано-Франківська на ім’я Платон.