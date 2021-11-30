В день памяти жертв Голодоморов Андрей Богдан засветился на закрытой вечеринке с Монатиком

Известный политик отдыхал с друзьями в загородном комплексе в день траура в Украине.

Не только известные украинские блогеры имеют плохую память на даты и в дни траура в стране могут закатить шумную вечеринку, потому что у одного из них день рождения, но и, как оказалось, политики тоже.

Экс-глава Офиса президента и бывший супруг победительницы 11 сезона реалити-шоу "Холостячка" Андрей Богдан в день памяти жертв Голодоморов засветился на закрытой вечеринке, которую организовало популярное радио LUX FM. Фото политика опубликовал ТСН.

На снимках видно, что Богдан приобрел себе билет в VIP-зоне, где отдыхал вместе со своими друзьями, спокойно покуривая кальян и смотря концерт популярных звезд. Отметим, что несмотря на красную зону, в которой до сих пор находится Киев, на вечеринке было достаточно много людей, что значит, что о социальной дистанции и других карантинных нормах никто не думал.

Стоит отметить, что одет Богдан был достаточно просто: серый свитер, джинсы и кроссовки.

Также, стоит отметить, что даже день чествования погибших во времена Голодоморов, не помешали LUX FM устроить "громкую музыкальную вечеринку LUX FM CHERRY PARTY", на которой выступал Заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик, новичок шоу-бизнеса WELLBOY, и звездная гостья из Румынии — MINELLI.

Мероприятие проходило в загородном комплексе под Киевом — Navy, а ведущими были Слава Демин и Василиса Рядных.

Ранее "Телеграф" писал, что за вечеринку, которую устроил блогер Александр Залиско в день памяти жертв Голодоморов, с ним и его гостями-блогерами начали разрывать рекламные контракты украинские компании и бренды. Видимо, чтобы хоть как-то загладит свою вину и не потерять заработок, блогеры начали публиковать свои извинения, которые только больше разозлили украинцев.