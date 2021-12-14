"Камер на всех не хватит": Богдан рассказал, кого могут посадить при Зеленском (видео)
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Список "претендентов" на тюремную койку у президента достаточно длинный, считает Богдан
Экс-главе Офиса президента Андрею Богдану и еще некоторым критикам политики Владимира Зеленского может грозить тюрьма.
Такое заявление от Богдана прозвучало во время его интервью для журналиста Дмитрия Гордона.
По словам бывшего чиновника, нынешняя украинская власть с удовольствием бы пополнила список имеющихся арестантов десятком, а то и сотней имен — из большого числа людей, которые занимаются ее критикой. Среди таких личностей Андрей Богдан назвал себя и своего интервьюера Гордона, телеведущего Савика Шустера, а также бывшего главу парламента Дмитрия Разумкова и тех депутатов, что его поддерживают.
Богдан считает, что "нарой" правоохранители по наводке властей компромат на всех этих людей, судебные процессы не заставили бы себя ждать.
"Президент лично дает команду", — подчеркнул Андрей Богдан, отвечая на уточняющий вопрос журналиста об "источнике" распоряжений о "посадке".
Также экс-председатель ОП отметил, что в немилость к президенту могут попасть абсолютно разные личности, включая даже случайно замеченных "ботов" в социальных сетях.
Напомним, что в последний раз широкая общественность слышала нечто скандальное об Андрее Богдане, когда тот в День памяти жертв голодоморов засветился на вечеринке, организованной радио LUX FM
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