"Камер на всех не хватит": Богдан рассказал, кого могут посадить при Зеленском (видео)

Список "претендентов" на тюремную койку у президента достаточно длинный, считает Богдан

Экс-главе Офиса президента Андрею Богдану и еще некоторым критикам политики Владимира Зеленского может грозить тюрьма.

Такое заявление от Богдана прозвучало во время его интервью для журналиста Дмитрия Гордона.

По словам бывшего чиновника, нынешняя украинская власть с удовольствием бы пополнила список имеющихся арестантов десятком, а то и сотней имен — из большого числа людей, которые занимаются ее критикой. Среди таких личностей Андрей Богдан назвал себя и своего интервьюера Гордона, телеведущего Савика Шустера, а также бывшего главу парламента Дмитрия Разумкова и тех депутатов, что его поддерживают.

Богдан считает, что "нарой" правоохранители по наводке властей компромат на всех этих людей, судебные процессы не заставили бы себя ждать.

"Президент лично дает команду", — подчеркнул Андрей Богдан, отвечая на уточняющий вопрос журналиста об "источнике" распоряжений о "посадке".

Также экс-председатель ОП отметил, что в немилость к президенту могут попасть абсолютно разные личности, включая даже случайно замеченных "ботов" в социальных сетях.

Напомним, что в последний раз широкая общественность слышала нечто скандальное об Андрее Богдане, когда тот в День памяти жертв голодоморов засветился на вечеринке, организованной радио LUX FM