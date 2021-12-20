Путин пытается в очередной холодной войне добиться победы и нового мирового порядка

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал о текущей ситуации в треугольнике Украина-Россия-НАТО

Путин сделал очередной шаг в создании своего видения безопасности в Европе и мире. Российский МИД опубликовал проект договора с США и соглашения со странами НАТО.

Смысл документов в том, чтобы юридически закрепить с США и НАТО (отдельно с каждой структурой), то, что они берут на себя обязательство не продвигать границы Североатлантического альянса на Восток. Это касается, в первую очередь, Украины, Грузии, Молдовы. Также россияне хотят, чтобы американцы и их союзники по НАТО не проводили никакую военную деятельность на этой территории, не размещали там баз и оружия, которое РФ рассматривает как угрожающее своей безопасности.

При этом Россия ссылается, что это якобы необходимо для общей стабильности. И подчеркивает, что Запад якобы обманул Москву, давая еще в прошлом веке устные соглашения (когда рухнула Берлинская стена) Горбачеву (что он не подтверждает), что продвижения НАТО на Восток не будет.

Путин хочет юридически оформленного международного соглашения, договора. Вплетая туда также не размещение ракет средней и малой дальности за пределами США и РФ. Таким образом предусматривается безусловное ослабление безопасности Европы, которую хотят лишить имеющихся там сейчас американских войск и вооружений.

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Заложниками такой ситуации выглядят, прежде всего, Украина, Грузия.

Путин пытается в очередной холодной мировой войне добиться победы, Ялты-2. Напомню, что во время Ялты-1, Ялтинской конференция союзных держав, которая состоялась 4-11 февраля 1945 года, СССР, США и Великобритании фактически установили послевоенный – новый – мировой порядок, распределив сферы влияния. Именно на это направлены предложенные РФ документы. Это что касается «хотелок» Путина.

Теперь по реакциям.

Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки уже заявила, что европейская безопасность (которая является частью мировой безопасности) будет обсуждаться вместе с союзниками. После соответствующих консультаций

Представители НАТО признают, что ситуация сложная.

И в интересах европейской и мировой безопасности готовы рассматривать выдвинутые Москвой предложения. Но после того как РФ ослабит степень напряженности, отведет войска. При этом подчеркивалось, что не будут нарушаться права и свободы государств-партнеров.

Путин пытается поднять уровень, степень своего положения в возможных дальнейших переговорах как со Штатами, так и с НАТО. В недавнем разговоре с Байденом он, похоже, достиг того, что на оператора «Северного потока-2» не наложены санкции. Хоть предварительно в оборонном бюджете США такой момент был прописан. Но всё идет к тому, что продолжится процесс сертификации. Также Путин выторговал, что не будут примерен санкции для десятков человек из его ближайшего окружения.

И всего этого Путин добился, устроив эскалацию у украинской границы.

Он понял, что это работает. И решил повышать ставки. Потому и предложил следующий документ, который позволили бы РФ получить еще больше возможностей реализовать вопросы безопасности в своем видении. То есть – в видении Путин.

Путин сделал свой ход. Теперь мяч на стороне США, стран НАТО. И всё это касается непосредственно Украины.

Это не безопасно. Президент Украины сейчас встречается с ведущими представителями европейских государств, с генсеком НАТО.

Со стороны Украины важно добиваться участия в переговорных процессах и выходить на них со своими предложениями.

Как позитивный момент хотел бы отметить, что процесс переговоров позволяет нам выиграть время, чтобы наращивать свой военный потенциал, решать вопросы нацбезопасности.