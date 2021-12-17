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"Потрібно готуватися до гіршого": Генсек НАТО висловив песимістичний прогноз щодо України (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Єнс Столтенберг Новина оновлена 17 грудня 2021, 17:33
Єнс Столтенберг

НАТО готові до будь-якого розвитку подій

Генеральний секретар Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО систематично слідкує за діями Росії та готове в будь-який момент захистити своїх союзників. При цьому, він закликав сподіватися на кращий розвиток подій навколо України, але все ж "готуватися до гіршого".

Вказану інформацію генсек НАТО оприлюднив у пʼятницю, 17 грудня, під час пресконференції з премʼєр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, яка відбулася у Брюсселі.

За словами Столтенберга, поки що точні наміри російської держави стосовно нарощування військової могутності невідомі, тож єдине, що наразі залишається — не розслаблятися, але все ж сподіватися на кращий розвиток вирішення ситуації, яка склалась між українською державою та РФ.

Генсек також наголосив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну та постійно відстежуватиме дії російської сторони.

Своєю чергою прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відзначив, що заяви про нібито можливе вторгнення Росії на українську територію є безпідставними та не відповідають дійсності, назвавши їх "порожніми".

При цьому він додав, що не виключає ймовірність провокацій в сторону РФ, які могли б виправдати подібні заяви та одразу попередив, що будь-яка спроба силового розвʼязання проблеми на сході України матиме дуже серйозні наслідки.

Раніше "Телеграф" писав про те, як США запропонували Росії два шляхи вирішення ситуації на південному сході України, наголосивши, що будь-яка агресія в сторону української держави потягне за собою введення безпрецедентних санкцій.

При цьому за даними американських розвідників президент Росії Володимир Путін все ж готується до нового вторгнення на територію української держави та скупчує війська на кордоні з Україною.

Також нагадаємо, що попри погрози західних партнерів щодо введення безпрецедентних санкцій РФ і надалі продовжує відстоювати свої позиції.

Теги:
#Україна #НАТО #Генсек #Росія #Війна
Єнс Столтенберг
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"Потрібно готуватися до гіршого": Генсек НАТО висловив песимістичний прогноз щодо України (відео)
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