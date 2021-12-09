У Сенаті США допустили можливість ядерного удару по РФ через Україну: подробиці

Спроба розв’язати війну з Україною може закінчитись для Росії дуже сумно

Імовірність початку повноцінної війни Росії проти України не можна виключати. І хоча американський президент Джо Байден запевнив, що у разі ескалації конфлікту не посилатиме військових на українську територію, деякі представники Сенату думають інакше.

Про велику загрозу, яка, ймовірно, зависла над Росією, заявив у прямому ефірі FoxNews сенатор-республіканець Роджер Вікер.

Відразу наголосимо, що політик є членом Комітету збройних сил США. За його словами, Америці слід бути готовою до будь-якого повороту подій в Україні.

"Володимир Путін двічі здивував Захід: один раз у 2008 році в Грузії, вторгнувшись у суверенну націю, яка намагалася вийти з-під радянського керівництва та стати демократією, а потім у 2014 році з Україною", — зазначив Вікер.

Саме тому, вважає сенатор, можливість нового нападу на Україну заперечувати не можна. При цьому США мають чітко дати зрозуміти: таке рішення дуже дорого коштуватиме Москві.

"Я не виключав би американських військ на землі [України]. І я не виключав би першого застосування ядерної зброї", — сказав політик.

За словами Вікера, в Україні вже зараз перебуває кілька десятків американських військовослужбовців — нібито у складі Нацгвардії. Але їхня допомога може бути не надто суттєвою. Тому сенатор також допустив імовірну дислокацію кораблів ВМС США у Чорному морі — для протистояння російським військовим судам у разі потреби.

У Росії такі заяви вже назвали "безвідповідальними", наголосивши, що подібний настрій не допомагає налагодити відносини між державами.

Нагадаємо, що переговори між Джозефом Байденом та Володимиром Путіним відбулися у вівторок, 7 грудня. Центральною темою бесіди політиків стала ситуація в Україні та ймовірне вторгнення Росії.

У четвер, 9 грудня, має відбутися телефонна розмова Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським. Згідно з інсайдом американських ЗМІ, на Київ можуть спробувати "тиснути" щодо просування особливого статусу Донбасу.