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Байден тиснутиме на Зеленського через особливий статус для Донбасу: ЗМІ дізналися деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Про статус окупованих територій суперечки точаться вже кілька років. Новина оновлена 09 грудня 2021, 11:04
Про статус окупованих територій суперечки точаться вже кілька років.

Байдену доведеться діяти обережно, щоб це не було схожим на поступки Росії, вважають журналісти.

Переговори президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена отримали несподіване продовження. В адміністрації американського лідера припускають ймовірність тиску США на Україну щодо статусу Донбасу.

Про це пише Associated Press.

Йдеться про те, щоб Україна "офіційно поступилася частиною автономії східним українським землям, які зараз контролюються підтримуваними Росією сепаратистами", пишуть у статті. Також згадується, що "особливий статус" обговорювався ще у 2015 році під час підписання Мінських угод за європейського посередництва.

Колишній американський посол в Україні Стівен Пайфер розповів, про які кроки може йтися. Це контроль окупантів над такими сферами як охорона здоров’я, правоохоронна діяльність та середня освіта. Він зазначив, що Україну можуть запитати про можливість кроків у цей бік, але Пайфер не бачить у таких кроках загрози суверенітету України.

Питання реінтеграції Донбасу та його статусу неодноразово обговорювалося на різних рівнях. Мінські угоди передбачали спочатку припинення вогню. Також пропонувалися й інші варіанти рішення.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 9 грудня очікується розмова українського президента Володимира Зеленського з Байденом за підсумками відеодіалогу з Путіним. Американці вже пообіцяли економічні санкції для Росії у разі нападу на Україну разом із військовою підтримкою.

Теги:
#США #Донбас #Особливий статус #ОРДЛО
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