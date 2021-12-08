Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним

"Телеграф" зібрав основні висновки за підсумками зустрічі Байдена з Путіним та з’ясував, до чого потрібно готуватися Україні.

У вівторок, 7 грудня, відбулися онлайн-переговори між американським лідером Джозефом Байденом та російським президентом Володимиром Путіним. Вони тривали трохи більше двох годин, причому найбільше уваги приділялося питанням України, як повідомляв "Телеграф" у підсумковому матеріалі. До речі, у блозі на "Телеграфі" генерал Микола Маломуж передбачав, що Путін спробує натиснути на Байдена українським кейсом.

"Телеграф" окреслив основні аспекти, про які говорили президенти, а також розпитав експертів про їхні враження за підсумками переговорів.

Версія США

Білий дім першим виклав реліз за підсумками нового раунду американсько-російських переговорів.

Якщо тезово, то:

США вкотре висловили підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності;

Байден закликав Путіна повернутися до дипломатичного варіанту вирішення конфлікту (Мінські угоди, Нормандський формат тощо), а також до "стратегічної стабільності" та "дипломатичної деескалації";

за "українською темою" Штати працюватимуть разом з іншими союзниками (треба розуміти, ЄС, Великобританія, країни НАТО);

Байден не давав Путіну зобов’язань, що Україна залишиться поза НАТО (ніхто не має права диктувати, кого слід чи не слід брати до Альянсу);

у разі прямої військової агресії РФ проти України Штати відреагують економічними санкціями та "іншими заходами";

сторони домовилися співпрацювати "з питань регіональної безпеки", зокрема – щодо "проблеми Ірану" (ядерні та міграційні ігри, мабуть);

також обговорили питання кібербезпеки.

Пізніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, що Байден запропонував Путіну два варіанти щодо України: нові санкції та інші жорсткі заходи у разі ескалації – або зняття напруженості та виконання Мінських угод. При цьому важливий момент! – США нібито готові підтримати зусилля щодо просування Мінських угод та Нормандського формату. Цікаве питання – як?

Версія Росії

У Кремлі заявили про "відвертий і діловий характер" розмови

Трохи пізніше з’явилася кремлівська версія, де наголошувалося, що в цілому "розмова мала відвертий і діловий характер".

Серед акцентів, зроблених Кремлем:

конфлікт на Донбасі (який російська пропаганда традиційно називає "внутрішньоукраїнською кризою", покладаючи провину за невиконання Мінських угод домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі", виключно Київ);

у відповідь на звинувачення у накопиченні російських військ біля кордонів України, у Путіна заявили, що "саме НАТО робить небезпечні спроби освоєння української території та нарощує військовий потенціал біля наших рубежів";

Росія хоче отримати юридично зафіксовані гарантії не розширення НАТО у східному напрямку, а також не розміщення у суміжних із РФ державах ударних наступальних систем озброєнь;

боротися з кіберзлочинністю та розв'язувати проблеми щодо іранської ядерної програми росіяни готові разом з американцями;

Російська сторона запропонувала обнулити обмеження на функціонування дипломатичних місій.

Чотири основні висновки

У коментарі "Телеграфу" експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса окреслив основні висновки щодо зустрічі Байдена з Путіним:

США та РФ продовжують свій "стратегічний діалог", попри розбіжності з низки тем. Захід готовий до прагматичних розмов з Росією, але не готовий надавати будь-які гарантії Москві. РФ схилятиме США до тиску на Україну з метою імплементації Мінських угод у російському трактуванні. Захід озвучив, що зробить у разі масштабного вторгнення – посилені санкції, перекидання військ до Східної Європи та, можливо, зупинка "Північного потоку-2". Тобто нічого нового американці, по суті, не пропонують.

До чого треба готуватися Україні

На думку директора Центру міжнародних досліджень, доцента кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету ім.Мечникова, експерта-американіста Володимира Дубовика, основний висновок – добре, що діалог відбувся. Якби зустріч зірвалася, було б точно гірше.

Під час переговорів йшлося і про "Північний потік-2"

"Сторони прояснили позиції один одного. Хоч і Москва і Вашингтон їх і так розуміють. Але позначити вкотре було корисно, – зазначає експерт. – Позиції США та України досить близькі щодо питань безпеки, ескалації біля наших кордонів, Донбасу, Криму. Тут можна стверджувати, що США певною мірою говорили і з боку України, і це у відповідь на критику в стилі: чому про нас знову говорять без нашої присутності. Київ і Вашингтон раніше не раз звірили позиції. А нашої присутності на ції зустрічі і не передбачалося. Путін хотів поговорити безпосередньо із президентом США. І поговорив".

При цьому, вважає Володимир Дубовик, важко припустити, що після цієї розмови щось помітно зміниться щодо України та ситуації навколо України.

Експерт пояснює:

"Статус-кво зберігається. "Червоні лінії" не змінилися. Проте є шанс, що вчорашній діалог президентів США та РФ зніме напруженість навколо України. Хоч я не чекаю якогось швидкого згортання російських військ біля наших кордонів. Усі треки можливі: і продовження ескалації, і деескалація, але, швидше за все, буде "зависла ситуація", приблизно така, як останні місяці".

Україні, на думку Володимира Дубовика, треба готуватися до того, що те, що відбувається з нами майже 8 років (російська агресія у різних проявах), відбуватиметься, на жаль, ще довго. І ті проблеми, з якими ми зіштовхнулися – Крим, Донбас – ще не максимум.

"Деякі гарячі голови в Кремлі думають навіть про розширення агресії. Отже, нам потрібно готуватися до тривалого протистояння, – попереджає експерт. – Наводити лад у себе вдома, робити все, щоб країна була більш стійкою у протистоянні всіляким загрозам: військовим, політичним, економічним, інформаційним, і, звичайно, працювати з нашими союзниками, тими, хто допомагає стримувати російську агресію, працювати методично, ретельно, при цьому не чекаючи від них чогось неможливого, не ображаючись на конструктивну критику. є гравці на міжнародній арені, які надають нам підтримку.

Проглядаються поступки з американського боку

Політичний експерт Світлана Кушнір коментує підсумки зустрічі так:

"Україна сама має бути сильною. Судячи зі свіжих фото президента Зеленського зі спортзалу, він уже розпочав силову фізпідготовку, поки чекає дзвінка із вказівками від Байдена. Ну, а самі переговори американського та російського лідерів нічого нового нам не принесли. На жаль, Україна в зараз – лише театр дій двох ядерних гігантів, тоді як ще один, Китай, спостерігає за сутичкою на іншому березі річки".

На думку Світлани Кушнір, попереду ще один раунд переговорів у форматі РФ-США. А Україні потрібно не чекати на ті чи інші результати такого роду зустрічей, а максимально зміцнюватися, зокрема оборонно та економічно.

Зустріч Зеленського та Байдена має відбутися вже завтра

"Протистояння триває, причому глобального рівня. При цьому проглядаються і поступки, щоправда, поки що більше з американського боку. Паралельно з переговорами Путіна і Байдена з’явилися дані про те, що з оборонного бюджету США зникли моменти, пов’язані з санкціями проти газопроводу "Північний потік- 2", з економічними обмеженнями проти низки російських громадян, із забороною на купівлю американцями суверенних боргових зобов’язань РФ. Навряд чи це випадково, – вважає експерт. – Тепер дивимося, де і як поступиться (і чи поступиться Путін)".

Повідомлення про чергові переговори лідера США та РФ з’явилися в ракурсі інформації про ймовірну підготовку повномасштабного нападу російської армії на українську територію. А також після заяв про підготовку державного перевороту в Україні. Про це під час прес-марафону 26 листопада говорив президент України Володимир Зеленський.

До слова, у Байдена запланована розмова і з главою української держави. Попередньо стало відомо, що з українським лідером глава Білого дому зв’яжеться у четвер, 9 грудня.