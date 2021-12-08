Кремль не пішов на примирення: висновки західної преси щодо переговорів Путіна та Байдена

Аналітики виділяють кілька ключових моментів, серед яких доля України та принциповість Путіна.

Переговори лідерів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, що відбулися 7 грудня, готувалися на тлі повідомлень про нарощування біля українського кордону присутності російських військ. Журналісти та аналітики висловлюють свої оцінки дипломатичного діалогу.

Одна з них — аналітика розмови президентів та заяв, зроблених щодо неї, від The New York Times.

Перші два висновки журналіста Майкла Кроулі безпосередньо стосуються України — вирішити питання не вдалося, хоча Байден і поставив Путіна перед вибором між дипломатичним розв’язанням ситуації чи санкціями. Позиції лідерів не зазнали змін і в іншому питанні — Путін також наполягає на юридичних гарантіях щодо розширення НАТО, а в США заявляють про рішучу відмову від будь-яких обіцянок у цьому питанні. Журналіст вважає, що "доля України — на волосині".

Ще одним важливим блоком можна назвати питання, пов’язані з Європою, зокрема запуск газопроводу "Північний потік-2" та нові ризики для нього. У США є різні підходи до вирішення ситуації — Байден відхилив санкції Конгресу, спрямовані на зупинку проєкту, але американські чиновники заявляють про "заморожування" газопроводу у разі атаки на Україну з боку РФ.

Також журналіст зазначив, що між лідерами немає особистої ворожнечі, й що США продовжують заручатися партнерами в Європі проти російського лідера.

Раніше "Телеграф" писав, що Байден планує також поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським. Ймовірна дата зідзвону – 9 грудня. До переговорів Байдена з Путіним, Зеленський спілкувався з держсекретарем Ентоні Блінкіном.