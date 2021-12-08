Укр

Кремль не пошел на примирение: выводы западной прессы по переговорам Путина и Байдена

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
988
Флаги США и России Новость обновлена 08 декабря 2021, 09:36
Флаги США и России

Аналитики выделяют несколько ключевых моментов, среди которых — судьба Украины и принципиальность Путина.

Переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, прошедшие 7 декабря, готовились на фоне сообщений о наращивании возле украинских рубежей присутствия российских войск. Журналисты и аналитики высказывают свои оценки дипломатического диалога. 

Одна из них — аналитика разговора президентов и заявлений, сделанных по нему, от The New York Times. 

Первые два вывода журналиста Майкла Кроули непосредственно касаются Украины — решить вопрос не удалось, хотя Байден и поставил Путина перед выбором между дипломатическим решением ситуации или санкциями. Позиции лидеров не претерпели изменений и в другом вопросе — Путин все также настаивает на юридических гарантиях относительно расширения НАТО, а в США заявляют про решительный отказ от каких-либо обещаний в этом вопросе. Журналист считает, что "судьба Украины — на волоске".

Еще одним важным блоком можно назвать вопросы, связанные с Европой — в частности запуск газопровода "Северный поток-2" и новые риски для него. В США присутствуют разные подходы к решению ситуации — Байден отклонил санкции Конгресса, направленные на остановку проекта, но американские чиновники заявляют про "заморозку" газопровода в случае атаки на Украину со стороны РФ. 

Также журналист отметил, что между лидерами нет личной вражды, и что США продолжает заручаться партнерами в Европе против российского лидера. 

Ранее "Телеграф" писал, что Байден планирует также поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вероятная дата созвона — 9 декабря. До переговоров Байдена с Путиным, Зеленский общался с госсекретарем Энтони Блинкином.

Теги:
#Переговоры #Владимир Путин #Джо Байден
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Политика
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года
Дата публикации
Категория
Флаги США и России
Кремль не пошел на примирение: выводы западной прессы по переговорам Путина и Байдена
Дата публикации
Категория
Дмитрий Каднай
Дмитрий Каднай: "Сексуальная энергия – самая важная для артиста"
Дата публикации
Категория
Впервые Омикрон выявили в ноябре 2021
Вакцинация все еще эффективна, но есть нюанс: в ВОЗ рассказали про Омикрон
Дата публикации
Категория
Беда украинской недвижимости - цена на нее заоблачные, но другой нет
Недвижимость в Украине: слишком дорогая, чтобы покупать, но и дешеветь не будет