Кремль не пошел на примирение: выводы западной прессы по переговорам Путина и Байдена

Аналитики выделяют несколько ключевых моментов, среди которых — судьба Украины и принципиальность Путина.

Переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, прошедшие 7 декабря, готовились на фоне сообщений о наращивании возле украинских рубежей присутствия российских войск. Журналисты и аналитики высказывают свои оценки дипломатического диалога.

Одна из них — аналитика разговора президентов и заявлений, сделанных по нему, от The New York Times.

Первые два вывода журналиста Майкла Кроули непосредственно касаются Украины — решить вопрос не удалось, хотя Байден и поставил Путина перед выбором между дипломатическим решением ситуации или санкциями. Позиции лидеров не претерпели изменений и в другом вопросе — Путин все также настаивает на юридических гарантиях относительно расширения НАТО, а в США заявляют про решительный отказ от каких-либо обещаний в этом вопросе. Журналист считает, что "судьба Украины — на волоске".

Еще одним важным блоком можно назвать вопросы, связанные с Европой — в частности запуск газопровода "Северный поток-2" и новые риски для него. В США присутствуют разные подходы к решению ситуации — Байден отклонил санкции Конгресса, направленные на остановку проекта, но американские чиновники заявляют про "заморозку" газопровода в случае атаки на Украину со стороны РФ.

Также журналист отметил, что между лидерами нет личной вражды, и что США продолжает заручаться партнерами в Европе против российского лидера.

Ранее "Телеграф" писал, что Байден планирует также поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вероятная дата созвона — 9 декабря. До переговоров Байдена с Путиным, Зеленский общался с госсекретарем Энтони Блинкином.