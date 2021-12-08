Ждать ли Украине вторжения войск РФ? Главные итоги беседы Байдена с Путиным

"Телеграф" собрал основные выводы по итогам встречи Байдена с Путиным и выяснил, к чему нужно готовиться Украине.

Во вторник, 7 декабря, состоялись онлайн-переговоры между американским лидером Джозефом Байденом и российским президентом Владимиром Путиным. Они длились чуть больше двух часов, причем больше всего внимания уделялось вопросам Украины, как сообщал "Телеграф" в итоговом материале. Кстати, в блоге на "Телеграфе" генерал Николай Маломуж предсказывал, что Путин попытается надавить на Байдена по украинскому кейсу.

"Телеграф" обозначил основные аспекты, о которых говорили президенты, а также расспросил экспертов об их впечатлениях по итогам переговоров.

Версия США

Белый дом первым выложил релиз по итогам свежего раунда американо-российских переговоров.

Если тезисно, то:

США в очередной раз высказали поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности;

Байден призвал Путина вернуться к дипломатическому варианту решению конфликта (Минские соглашения, Нормандский формат и так далее), а также к "стратегической стабильности" и "дипломатической деэскалации";

по "украинской теме" Штаты будут работать вместе с другими союзниками (надо понимать, ЕС, Великобритания, страны НАТО);

Байден не давал Путину обязательств, что Украина останется вне НАТО (никто не вправе диктовать, кого следует или не следует принимать в Альянс);

в случае прямой военной агрессии РФ против Украины Штаты отреагируют экономическими санкциями и "другими мерами";

стороны договорились сотрудничать "по вопросам региональной безопасности", в частности – по "проблеме Ирана" (ядерные и миграционные игры, надо полагать);

также обсудили вопрос кибербезопасности.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Байден предложил Путину два варианта по Украине: новые санкции и другие жесткие меры в случае эскалации – или снятие напряженности и выполнение Минских соглашений. При этом – важный момент! – США якобы готовы поддержать усилия по продвижению Минских соглашений и Нормандского формата. Интересный вопрос – как?

Версия России

В Кремле заявили об "откровенном и деловом характере" разговора

Чуть позже появилась кремлевская версия, где подчеркивалось, что в целом "разговор носил откровенный и деловой характер".

Среди акцентов, сделанных Кремлем:

конфликт на Донбассе (который российская пропаганда традиционно называет "внутриукраинским кризисом", возлагая вину за невыполнение Минских соглашений договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", исключительно на Киев);

в ответ на обвинения в скоплении российских войск у границ Украины, у Путина заявили, что "именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей";

Россия хочет получить юридически зафиксированные гарантии не расширения НАТО в восточном направлении, а также не размещения в сопредельных с РФ государствах ударных наступательных систем вооружений;

бороться с киберпреступностью и решать проблемы по иранской ядерной программе россияне готовы вместе с американцами;

российская сторона предложила обнулить накопившиеся ограничения на функционирование дипломатических миссий.

Четыре главных вывода

В комментарии "Телеграфу" эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса обозначил основные выводы по встрече Байдена с Путиным:

США и РФ продолжают свой "стратегический диалог", несмотря на разногласия по ряду тем. Запад готов к прагматическим разговорам с Россией, но не готов предоставлять какие-либо гарантии Москве. РФ будет склонять США к давлению на Украину с целью имплементации Минских соглашений в российской трактовке. Запад озвучил, что сделает в случае масштабного вторжения – усиленные санкций, переброска войск в Восточную Европу и, возможно, остановка "Северного потока-2". То есть, ничего нового американцы, по сути, не предлагают.

К чему надо готовиться Украине

По мнению директора Центра международных исследований, доцента кафедры международных отношений Одесского национального университета им.Мечникова, эксперта-американиста Владимира Дубовика, основной вывод – хорошо, что диалог состоялся. Если бы встреча сорвалась, было бы точно хуже.

Во время переговоров речь шла и о "Северном потоке-2"

"Стороны прояснили позиции друг друга. Хоть и Москва и Вашингтон их и так понимают. Но обозначить лишний раз было полезно, – отмечает эксперт. – Позиции США и Украины довольно близки касательно вопросов безопасности, эскалации у наших границ, Донбасса, Крыма. Тут можно утверждать, что США в какой-то мере говорили и со стороны Украины. И это в ответ на критику в стиле: почему о нас опять говорят без нашего присутствия. Киев и Вашингтон ранее не раз сверили позиции. А нашего присутствия на этой встрече и не подразумевалось. Путин хотел поговорить напрямую с президентом США. И поговорил".

При этом, считает Владимир Дубовик, трудно предположить, что после этого разговора что-то заметно изменится в отношении Украины и ситуации вокруг Украины.

Эксперт поясняет:

"Статус-кво сохраняется. "Красные линии" не изменились. Тем не менее, есть шанс, что вчерашний диалог президентов США и РФ снимет напряженность вокруг Украины. Хоть я не ожидаю какого-то быстрого сворачивания российских войск у наших границ. Все треки возможны: и продолжение эскалации, и деэскалация. Но, скорее всего, будет "зависшая ситуация", примерно такая, как последние месяцы".

Украине, по мнению Владимира Дубовика, надо готовиться к тому, что происходящее с нами почти 8 лет (российская агрессия в разных проявлениях), будет происходить, к сожалению, еще долго. И те проблем, с которыми мы столкнулись – Крым, Донбасс – еще не максимум.

"Некоторые горячие головы в Кремле думают даже о расширении агрессии. Так что нам нужно готовиться к долгому противостоянию, – предупреждает эксперт. – Наводить порядок у себя дома, делать всё, чтобы страна была более стойкой в сопротивлении и всевозможным угрозам – военным, политическим, экономическим, информационным. И, конечно, работать с нашими союзниками. С, теми, кто помогает сдерживать российскую агрессию. Работать методично, кропотливо, при этом не ожидая от них чего-то невозможного, не обижаясь на конструктивную критику. И ценя то, что есть игроки на международной арене, которые оказывают нам поддержку".

Просматриваются уступки с американской стороны

Политический эксперт Светлана Кушнир комментирует итоги встречи следующим образом:

"Украина сама должна быть сильной. Судя по свежим фото президента Зеленского из спортзала, он уже начал силовую физподготовку, пока ждёт звонка с указаниями от Байдена. Ну, а сами переговоры американского и российского лидеров ничего нового нам не принесли. К сожалению, Украина в данный момент – лишь театр действий двух ядерных гигантов. В то время как ещё один, Китай, наблюдает за схваткой на другом берегу реки».

По мнению Светланы Кушнир, впереди еще не один раунд переговоров в формате РФ-США. А Украине нужно не ждать тех или иных исходов такого рода встреч, а максимально укрепляться, в том числе оборонно и экономически.

Встреча Зеленского и Байдена должна состояться уже завтра

"Противостояние продолжается, причем глобального уровня. При этом просматриваются и уступки, правда, пока больше с американской стороны. Параллельно с переговорами Путина и Байдена появились данные о том, что из оборонного бюджета США исчезли моменты, связанные с санкциями против газопровода "Северный поток-2", с экономическими ограничениями против ряда российских граждан, с запретом на покупку американцами суверенных долговых обязательств РФ. Вряд ли это случайно, – считает эксперт. – Теперь смотрим, где и как уступит (и уступит ли) Путин".

Сообщения об очередных переговорах лидера США и РФ появилась в ракурсе информации о вероятной подготовке полномасштабного нападения российской армии на украинскую территорию. А также после заявлений о подготовке государственного переворота в Украине. Об этом во время своего пресс-марафона 26 ноября говорил президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, у Байдена запланирован разговор и с главой украинского государства. Предварительно стало известно, что с украинским лидером глава Белого дома свяжется в четверг, 9 декабря.