Зеленский заявил, что Ахметова втягивают в госпереворот в Украине

Бизнесмена хотят пригласить на Банковую, чтобы продемонстрировать аудио-доказательства

Одним из главных внутренних вызовов для Украины может стать вероятность подготовки государственного переворота. При этом его активным участником способен стать известный бизнесмен Ринат Ахметов.

Такую информацию во время своей пресс-конференции в честь "экватора" пребывания на президентском посту озвучил глава государства Владимир Зеленский.

По словам президента, Ринат Ахметов может оказаться между некими представителями Украины и России, которым будет выгодно сбросить действующую власть в стране. При этом госпереворот могут попробовать устроить уже в ближайшие дни — 1-2 декабря.

"Я же не Бурба [экс-глава Главного управления разведки, выступивший против ОП в деле "Вагнергейта" — ред.], я говорить и делиться информацию, которой не имею права, не буду. Но имеется агентурная и звуковая информация, которая подтверждает, что в Украине планируют госпереворот", — заметил Зеленский.

Как объяснил глава государства, в распоряжении разведки имеется запись, где неназванные граждане Украины общаются с представителями России о вероятном вовлечении Рината Ахметова в госпереворот. При этом в деле могут быть замешены огромные суммы денег — до миллиарда долларов.

"Это будет его ошибкой, потому что нельзя воевать против народа, против президента Украины, которого выбрал народ", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент сказал, что готов встретиться с Ахметовым на Банковой, чтобы продемонстрировать ему имеющиеся аудиозаписи в качестве доказательств. Помимо этого он предположил, что бизнесмен вполне может быть не в курсе попытки втянуть его в противоправные мероприятия.

Напомним, что "Телеграф" рассказывал, как Зеленский отреагировал на вопрос об отсутствии обещанных посадок коррупционеров и других нарушителей закона.