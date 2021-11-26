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Внутри тоже есть угроза: Зеленский ответил по поводу большой войны с Россией

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 26 ноября 2021, 12:38
Владимир Зеленский

Помимо внешних вызовов есть и внутренние, говорит президент

Украина, хоть и живет уже восемь лет в состоянии перманентной войны, все равно готова к любым вызовам извне, в том числе со стороны Российской Федерации.

Таким мнением поделился президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции с выбранными изданиями в честь "экватора" пребывания на посту президента.

По словам главы государства, возможность полномасштабного нападения России на украинскую территорию вполне реальна. При этом угроза эскалации является ежедневной, но Украина готова отразить любой удар.

Зеленский считает, что большой проблемой сейчас является запугивание государства, которое проходит через некоторые украинские информационные площадки. Мол, людей пытаются заставить паниковать тогда, когда этого делать не следует.

"Мы контролируем все. У нас есть информация из разведки, в том числе иностранных государств. При этом я считаю, что рассчитывать, в первую очередь, следует только на себя", — подчеркнул Владимир Зеленский, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Следует добавить, что, согласно утверждению президента, помимо внешних вызовов, создаваемых Россией, существуют еще и внутренние.

Так, Владимир Зеленский не исключает того, что в Украине могут планировать государственный переворот, причем уже в начале декабря 2021 года.

Напомним, что "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию с места общения президента Владимира Зеленского с представителями прессы.

Теги:
#Президент Украины #Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Политика
Внутри тоже есть угроза: Зеленский ответил по поводу большой войны с Россией
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