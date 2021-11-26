Укр

Зеленский об обещанных посадках в тюрьмы: "Их тысячи, но люди этого не видят"

Автор
Максим Иванов Максим Иванов
Дата публикации
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Автор
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Президент Украины Владимир Зеленский Новость обновлена 26 ноября 2021, 12:33
Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский ответил на вопрос, который интересует многих украинцев

Украинские правоохранители ведут кропотливую ежедневную работу и привлекают к ответственности тысячи преступников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос — когда власть будет выполнять свои обещания и отправлять за решетку коррупционеров.

"Посадками занимаются правоохранительные органы. Там, где есть "зрада" на высшем уровне, как, например, в ситуации с господином Медведчуком, вы видите наши решения на заседаниях СНБО. Вы видели наши решения по контрабандистам на заседаниях СНБО и потом это подтверждалось в судебных делах", — говорит Зеленский.

При этом глава государства признает, что пока большие количества "посадок" остаются незамеченными.

"Мне говорят правоохранительные органы и я получаю информацию так, как и вы — происходят тысячи каких-то посадок. Они мелкие, люди этого не видят, люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов. К сожалению. Потому что это люди, как говорят, не "медийные". Именно медийных посадок люди много не видят. Тем не менее они происходят и мы постепенно двигаемся вперед", — резюмировал президент в ходе своей пресс-конференции.

Как ранее писал "Телеграф", в ходе общения со СМИ Зеленский заявил, что хоть Украина и живет уже восемь лет в состоянии перманентной войны, все равно готова к любым вызовам извне, в том числе со стороны России.

Теги:
#Виктор Медведчук #Владимир Зеленский #Офис Президента
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