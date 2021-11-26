Зеленский об обещанных посадках в тюрьмы: "Их тысячи, но люди этого не видят"

Зеленский ответил на вопрос, который интересует многих украинцев

Украинские правоохранители ведут кропотливую ежедневную работу и привлекают к ответственности тысячи преступников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос — когда власть будет выполнять свои обещания и отправлять за решетку коррупционеров.

"Посадками занимаются правоохранительные органы. Там, где есть "зрада" на высшем уровне, как, например, в ситуации с господином Медведчуком, вы видите наши решения на заседаниях СНБО. Вы видели наши решения по контрабандистам на заседаниях СНБО и потом это подтверждалось в судебных делах", — говорит Зеленский.

При этом глава государства признает, что пока большие количества "посадок" остаются незамеченными.

"Мне говорят правоохранительные органы и я получаю информацию так, как и вы — происходят тысячи каких-то посадок. Они мелкие, люди этого не видят, люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов. К сожалению. Потому что это люди, как говорят, не "медийные". Именно медийных посадок люди много не видят. Тем не менее они происходят и мы постепенно двигаемся вперед", — резюмировал президент в ходе своей пресс-конференции.

Как ранее писал "Телеграф", в ходе общения со СМИ Зеленский заявил, что хоть Украина и живет уже восемь лет в состоянии перманентной войны, все равно готова к любым вызовам извне, в том числе со стороны России.