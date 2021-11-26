Зеленський про обіцяні посадки у в’язниці: "Їх тисячі, але люди цього не бачать"

Зеленський відповів на запитання, яке цікавить багатьох українців

Українські правоохоронці ведуть кропітку щоденну роботу та притягають до відповідальності тисячі злочинців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції, відповідаючи на запитання — коли влада виконуватиме свої обіцянки та відправлятиме за ґрати корупціонерів.

"Посадками займаються правоохоронні органи. Там, де є "зрада" на найвищому рівні, як, наприклад, у ситуації з паном Медведчуком, ви бачите наші рішення на засіданнях РНБО. Ви бачили наші рішення щодо контрабандистів на засіданнях РНБО і потім це підтверджувалося в судових справах", — каже Зеленський.

При цьому глава держави визнає, що поки що великі кількості "посадок" залишаються непоміченими.

"Мені говорять правоохоронні органи і я отримую інформацію так, як і ви — відбуваються тисячі якихось посадок. Вони дрібні, люди цього не бачать, люди не бачать щоденної роботи правоохоронних органів. На жаль. Тому що це люди, як кажуть, не "медійні". Саме медійних посадок люди багато не бачать. Проте вони відбуваються і ми поступово рухаємося вперед", — резюмував президент під час своєї пресконференції.

Як раніше писав "Телеграф", у ході спілкування зі ЗМІ Зеленський заявив, що хоча Україна і живе вже вісім років у стані перманентної війни, все одно готова до будь-яких викликів ззовні, у тому числі з боку Росії.