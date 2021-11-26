Прес-марафон Володимира Зеленського: головні тези, відео та реакція соцмереж

О 11:45 за цим посиланням розпочнеться трансляція прес-марафону Володимира Зеленського, однак у мережі вже обговорюють участь у ньому "обраних"

О 12:00 26 листопада стартує прес-марафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції.

"Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію відео-марафону, а також у режимі реального часу публікуватиме головні тези та відповіді президента на резонансні питання.

Увага! Вікно з відеотрансляцією з’явиться за 15 хвилин до початку прес-марафону і подивитися його можна буде на сайті "Телеграфа" за цим посиланням об 11:45.

Реакція журналістів на "обраних"

Питання від 30 акредитованих на марафон із Зеленським журналістів для президента нібито не стануть несподіванкою, проте в Офісі президента запевняють, що буде і багато "незручних".

Втім, хоч в ОП і кажуть, що журналістів для Зеленського обрали "непростих", у мережі в це не вірять.

Так, політичний оглядач "Телеграфа" Юлія Забєліна пише про невдалу систему відбору: не на підставі акредитації, а якихось особистих переваг, зв’язків, тому що "деякі ЗМІ у списку відверто викликають питання".

"Як їх відбирали? За рівнем переглядів, компетентністю журналістів? Де ця комісія, яка це визначає? Чому там немає, наприклад, журналістів-розслідувачів, хай вибачать мені колеги, але саме вони ставлять найгостріші та предметні питання, без хайпа та бажання просто привернути увагу до своєї персони", — вважає журналіст.

Забєліна переконана, що ця прес-конференція — це не приватний захід президента, і тут не може бути жодних "запрошень".

Вторять їй та інші колеги, які переконані, що був таємний чат з акредитацією на цей захід.

Реакція на акредитацію 30 журналістів

На зустріч із Зеленським покликали не всіх – реакція

Нагадаємо, що деякі теми, які обговорюватимуть 26 листопада, тією чи іншою мірою є або "вічними" або "довгограючими": вони вже обговорювалися і на попередній великій прес-конфенренції Зеленського 20 травня цього року на заводі "Антонова", та й (за винятком теми коронавірусу, який не з’явився тоді) на першій великій прес-конференції у жовтні 2019 року. Втім, буде багато нового та резонансного: очікується, що Зеленський відповість на питання про скандал із "вагнерівцями", прокоментує нові скандали за участю нардепів від "Слуги народу" та святкування ювілею Андрія Єрмака на держдачі в Карпатах.