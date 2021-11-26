Прес-марафон Зеленського: де і коли відбудеться зустріч із журналістами

Зеленський збере 30 "обраних" журналістів на прес-марафон у піцерії

Анонсований напередодні прес-службою Офісу президента України "прес-марафон" глави держави Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції, має розпочатися вже опівдні п’ятниці, 26 листопада.

В ОПУ пообіцяли, що це буде "змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні та суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу і т.д.

Тридцять обраних

Посилаючись на складну епідемічну ситуацію в країні та "з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів", в ОПУ повідомили, що до участі у заході "запрошено журналістів із 30 провідних всеукраїнських та міжнародних ЗМІ".

Примітно, що ніякої акредитації на прес-марафон не було, що вже викликало обурення з боку журналістської спільноти, та й оголосили про його проведення менш ніж за добу до початку.

Лише у четвер пізно ввечері прессекретар президента Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook опублікував пост, у якому "пояснив", що "на відміну від "Антонова" (де проходила велика пресконференція Зеленського 20 травня цього року — ред.) або "Київ фуд маркету" (де Зеленський провів свою першу велику пресконференцію у жовтні 2019 року — ред.) кількість учасників обмежили, щоб зосередитися на якості розмови".

Він також опублікував список ЗМІ, запрошених на прес-марафон:

30 обраних ЗМІ

Місце проведення

Про місце проведення прес-марафону в Офісі президента не повідомляли, проте відомо, що заплановано цей захід у київській піцерії "Автостанція" на Подолі (вул. Нижній Вал, 15А). Там же у четвер помітили представників ОПУ.

Піцерія "Автостанція" на карті

Заклад займає частину приміщення автостанції "Поділ".

Так заклад виглядає всередині (фото: The Village Україна) А так виглядає піцерія зовні (фото: The Village Україна)

Коли та скільки

В Офісі президента заявили, що прес-марафон "30 питань президенту України" розпочнеться о 12:00 у п’ятницю, 26 листопада.

Як запевняє пресслужба Зеленського, триватиме захід три години (в середньому виходить по 6 хвилин на одне запитання-відповідь за умови, що всі 30 запрошених представників ЗМІ поставлять свої питання).

Де дивитись

Планується, що прес-марафон "30 питань президенту України" транслюватиметься онлайн на офіційній Facebook-сторінці Офісу президента.

Також в ОПУ анонсували, що трансляції вестимуть "провідні українські телеканали", проте конкретики не надали.

Як повідомлялося, обраний Зеленським та його оточенням формат комунікації з громадськістю вже розкритикував нардеп VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей, історик Олександр (Олесь) Доній. Він вважає, що "прес-марафон" – не той інструмент, на якому озвучуються кардинальні зміни, оскільки він не передбачає фокусування на окремих (навіть найважливіших) епізодах, а важливо лише подолав спортсмен дистанцію або не подолав.