Пресс-марафон Зеленского: где и когда состоится встреча с журналистами

Зеленский соберет 30 "избранных" журналистов на пресс-марафон в пиццерии

Анонсированный накануне пресс-службой Офиса президента Украины "пресс-марафон" главы государства Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции, должен начаться уже в полдень пятницы, 26 ноября.

В ОПУ посулили, что это будет "содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д.".

Тридцать избранных

Ссылаясь на сложную эпидемическую ситуацию в стране и "с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов", в ОПУ сообщили, что к участию в мероприятии "приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ".

Примечательно, что никакой аккредитации на пресс-марафон не было, что уже вызвало бурю негодования со стороны журналистского сообщества, да и объявили о его проведении менее чем за сутки до начала.

Лишь в четверг поздно вечером пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором "пояснил", что "в отличие от "Антонова" (где проходила большая пресс-конференция Зеленского 20 мая этого года — ред.) или "Киев фуд маркета" (где Зеленский провел свою первую большую пресс-конференцию в октябре 2019 года — ред.) количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора".

Он также опубликовал список СМИ, приглашенных на пресс-марафон:

30 избранных

Место проведения

О месте проведения пресс-марафона в Офисе президента не сообщали, однако известно, что запланировано сие мероприятие в киевской пиццерии "Автостанция" на Подоле (ул. Нижний Вал, 15А). Там же в четверг заметили представителей ОП.

Пиццерия "Автостанция" на карте

Заведение занимает часть помещения автостанции "Подол".

Так заведение выглядит внутри (фото: The Village Украина) А так выглядит пиццерия внешне (фото: The Village Украина)

Когда и сколько

В Офисе президента заявили, что пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12:00 пятницы, 26 ноября.

По заверению пресс-службы Зеленского, продлится мероприятие три часа (в среднем получается по 6 минут на один вопрос-ответ при условии, что все 30 приглашенных представителей СМИ зададут свои вопросы)

Где смотреть

Планируется, что пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" будет транслироваться онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента.

Также в ОПУ анонсировали, что трансляции будут вести "ведущие украинские телеканалы", однако конкретики не давали.

Как сообщалось, избранный Зеленским и его окружением формат коммуникации с общественностью уже раскритиковал нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний. Он считает, что "пресс-марафон" – не тот инструмент, на котором озвучиваются кардинальные изменения, поскольку он не предполагает фокусировки на отдельных (даже важнейших) эпизодах, а важно только, преодолел спортсмен дистанцию или не преодолел.