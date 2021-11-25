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"Пресмарафон" – не той інструмент, на якому озвучуються кардинальні зміни - Олександр Доній

Автор
Олександр Доній Олександр Доній
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Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 25 листопада 2021, 17:21
Президент України Володимир Зеленський

Нардеп VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей, історик Олександр (Олесь) Доній висловив думку про майбутнє спілкування Володимира Зеленського зі ЗМІ

Офіс президента України повідомив, що у п’ятницю, 26 листопада, відбудеться пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції.

Комунікація із суспільством – це не пресмарафон. Сам термін "пресмарафон" свідчить про те, що знову віддано перевагу формі ("марафон"), а не змісту.

Останнім часом помітний злам щодо значної частини суспільства до президента.

Ця ситуація мала стурбувати владу. Але спробувати змінити ситуацію слід не піар-заходами, а зміною внутрішньої політики, і ймовірним посиленням команди (ротаціям). Поки що ознак того, що влада усвідомлює глибину внутрішньополітичної кризи, немає.

"Пресмарафон" – це не той інструмент, на якому озвучуються кардинальні зміни. Бо "марафон" – довготривала дистанція, і передбачає фокусування на окремих (навіть найважливіших) епізодах. У марафонах важливо лише, подолав спортсмен дистанцію чи не подолав.

Щодо комунікацій із суспільством, владі негайно варто подумати над іншим інструментарієм. Поки що кількість опонентів не стала критично перевищувати кількість союзників.

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Теги:
#Володимир Зеленський #Офіс Президента
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