Нардеп VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей, історик Олександр (Олесь) Доній висловив думку про майбутнє спілкування Володимира Зеленського зі ЗМІ

Офіс президента України повідомив, що у п’ятницю, 26 листопада, відбудеться пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції.

Комунікація із суспільством – це не пресмарафон. Сам термін "пресмарафон" свідчить про те, що знову віддано перевагу формі ("марафон"), а не змісту.

Останнім часом помітний злам щодо значної частини суспільства до президента.

Ця ситуація мала стурбувати владу. Але спробувати змінити ситуацію слід не піар-заходами, а зміною внутрішньої політики, і ймовірним посиленням команди (ротаціям). Поки що ознак того, що влада усвідомлює глибину внутрішньополітичної кризи, немає.

"Пресмарафон" – це не той інструмент, на якому озвучуються кардинальні зміни. Бо "марафон" – довготривала дистанція, і передбачає фокусування на окремих (навіть найважливіших) епізодах. У марафонах важливо лише, подолав спортсмен дистанцію чи не подолав.

Щодо комунікацій із суспільством, владі негайно варто подумати над іншим інструментарієм. Поки що кількість опонентів не стала критично перевищувати кількість союзників.