Пресс-марафон Владимира Зеленского: главные тезисы, видео и реакция соцсетей

В 11:45 по данной ссылке начнется трансляция пресс-марафона Владимира Зеленского, однако в сети уже вовсю обсуждают участие в нем "избранных"

В 12:00 26 ноября стартует пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, который посвящен экватору его каденции.

"Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию видео-марафона, а также в режиме реального времени публиковать главные тезисы и ответы президента на резонансные вопросы.

Внимание! Окно с видео-трансляцией появится за 15 минут до начала пресс-марафона и посмотреть его можно будет на сайте "Телеграфа" по данной ссылке в 11:45.

Реакция журналистов на "избранных"

Вопросы от 30-ти аккредитованных на марафон с Зеленским журналистов для президента якобы не станут неожиданностью, однако в Офисе президента уверяют, что будет и много "неудобных".

Впрочем, хоть в ОП и говорят, что журналистов для Зеленского выбрали "непростых", в сети в это верят с трудом.

Так, политический обозреватель "Телеграфа" Юлия Забелина пишет о неудачной системе отбора: не на основании аккредитации, а каких-то личных предпочтений, связей, потому что "некоторые СМИ в списке откровенно вызывают вопросы".

"Как их отбирали? По уровню просмотров, компетентности журналистов? Где эта комиссия, которая это определяет? Почему там нет, например, журналистов-расследователей, да простят меня коллеги, но именно они задают самые острые и предметные вопросы, без хайпа и желания просто привлечь внимание к своей персоне", — считает журналист.

Забелина убеждена, что данная пресс-конференция — это не частное мероприятие президента, и здесь не может быть никаких "приглашений".

Вторят ей и другие коллеги, которые убеждены, что был тайный чат с аккредитацией на данное мероприятие.

Реакция на аккредитацию 30 журналистов

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Напомним, что некоторые темы, которые будут обсуждать 26 ноября, в той или иной мере являются либо "вечными" либо "долгоиграющими": они уже обсуждались и на предыдущей большой пресс-конфенренции Зеленского 20 мая этого года на заводе "Антонова", да и (за исключением темы коронавируса, не появившегося тогда) на первой большой пресс-конференции в октябре 2019 года. Впрочем, будет много нового и резонансного: ожидается, что Зеленский ответит на вопросы о скандале с "вагнеровцами", прокомментирует новые скандалы с участием нардепов от "Слуги народа" и празднование юбилея Андрея Ермака на госдаче в Карпатах.