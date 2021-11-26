Всередині теж є загроза: Зеленський відповів із приводу великої війни з Росією

Крім зовнішніх викликів в Україні є й внутрішні, каже президент

Україна, хоч і живе вже вісім років у стані перманентної війни, все одно готова до будь-яких викликів ззовні, зокрема з боку Російської Федерації.

Такою думкою поділився президент Володимир Зеленський під час великої прес-конференції із вибраними виданнями на честь "екватора" перебування на посаді президента.

За словами глави держави, можливість повномасштабного нападу Росії на українську територію є цілком реальною. При цьому загроза ескалації є щоденною, але Україна готова відбити будь-який удар.

Зеленський вважає, що великою проблемою наразі є залякування держави, яка відбувається через деякі українські інформаційні майданчики. Мовляв, людей намагаються змусити панікувати тоді, коли цього не слід робити.

"Ми контролюємо все. У нас є інформація з розвідки, у тому числі іноземних держав. При цьому я вважаю, що розраховувати насамперед слід тільки на себе", — підкреслив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання одного з журналістів.

Слід додати, що, згідно з твердженням президента, окрім зовнішніх викликів, що створюються Росією, існують ще й внутрішні.

Так, Володимир Зеленський не заперечує того, що в Україні можуть планувати державний переворот, причому вже на початку грудня 2021 року.

Нагадаємо, що "Телеграф" веде онлайн-трансляцію з місця спілкування президента Володимира Зеленського із представниками преси.