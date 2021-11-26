Рус

Всередині теж є загроза: Зеленський відповів із приводу великої війни з Росією

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
75
Володимир Зеленський Новина оновлена 26 листопада 2021, 12:38
Володимир Зеленський

Крім зовнішніх викликів в Україні є й внутрішні, каже президент

Україна, хоч і живе вже вісім років у стані перманентної війни, все одно готова до будь-яких викликів ззовні, зокрема з боку Російської Федерації.

Такою думкою поділився президент Володимир Зеленський під час великої прес-конференції із вибраними виданнями на честь "екватора" перебування на посаді президента.

За словами глави держави, можливість повномасштабного нападу Росії на українську територію є цілком реальною. При цьому загроза ескалації є щоденною, але Україна готова відбити будь-який удар.

Зеленський вважає, що великою проблемою наразі є залякування держави, яка відбувається через деякі українські інформаційні майданчики. Мовляв, людей намагаються змусити панікувати тоді, коли цього не слід робити.

"Ми контролюємо все. У нас є інформація з розвідки, у тому числі іноземних держав. При цьому я вважаю, що розраховувати насамперед слід тільки на себе", — підкреслив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання одного з журналістів.

Слід додати, що, згідно з твердженням президента, окрім зовнішніх викликів, що створюються Росією, існують ще й внутрішні.

Так, Володимир Зеленський не заперечує того, що в Україні можуть планувати державний переворот, причому вже на початку грудня 2021 року.

Нагадаємо, що "Телеграф" веде онлайн-трансляцію з місця спілкування президента Володимира Зеленського із представниками преси.

Теги:
#Президент України #Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський про обіцяні посадки у в’язниці: "Їх тисячі, але люди цього не бачать"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський про обіцяні посадки у в’язниці: "Їх тисячі, але люди цього не бачать"
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський буде відповідати на питання три години
Зеленський проводить прес-марафон з журналістами: головні заяви, відео та реакція соцмереж (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Антон Поляков
Поляков міг бути убитий: у МВС визначились із версіями смерті політика
Дата публікації
Категорія
Під час ВС владу в країні отримують військовослужбовці
Обмеження прав та влада військових: що таке воєнний стан в Україні
Дата публікації
Категорія
Під Харковом чергова масштабна ДТП
Зніс на повному ходу: опубліковано відео моменту смертельної аварії на окружній Харкова