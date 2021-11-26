Экватор Зеленского: на фоне скандалов президент таки решился выйти к журналистам (главное)

У Зеленского обещают, что на пресс-марафоне ему будут задавать неудобные вопросы

В полдень пятницы, 26 ноября, начнется пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. В Офисе президента заявили, что мероприятие продлится 3 часа и на него приглашены лишь 30 представителей СМИ. Ожидается, что пресс-марафон пройдет в Киеве в пиццерии на Подоле.

"Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию видео-марафона.

Окно с видео-трансляцией появится за 15 минут до начала пресс-марафона!

Избранные Офисом президента СМИ, но никакой "теплой ванны"?

Никакой аккредитации не было и Офис президента сам выбирал СМИ для участия во встрече с Зеленским, что уже вызвало немало критики со стороны журналистской общественности.

При этом в анонсе ОПУ написали, что во время пресс-марафона "будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д.".

Примечательно, что в Офисе президента уже знают и опубликовали темы вопросов, которые зададут Зеленскому журналисты на пресс-марафоне (зачем тогда проводить мероприятие? Записали полученные вопросы, написали ответы, президент вышел и прочитал и/или по памяти озвучил ответы)… Но спишем это на то, что в Офисе президента считают, что держат руку на информационном пульсе страны, и попытались предугадать вопросы, которые только собираются задавать представители СМИ.

Да и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на своей странице Facebook отверг "обвинение, что президент боится неудобных вопросов".

"В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже", — написал Никифоров, опубликовав список приглашенных СМИ.

Список приглашенных на пресс-марафон СМИ

Вместе с тем невозможно не заметить, что все перечисленные ОП "актуальные и общественно важные темы" в той или иной мере являются либо "вечными" либо "долгоиграющими": они уже обсуждались и на предыдущей большой пресс-конфенренции Зеленского 20 мая этого года на заводе "Антонова", да и (за исключением темы коронавируса, не появившегося тогда) на первой большой пресс-конференции в октябре 2019 года.

Несомненно, анонсированные ОП темы, а также прогресс (и регресс) в их реализации, важны, однако о целой череде скандальных тем, будоражащих украинское общество в последнее время, в ОПУ промолчали.

Кстати о коронавирусе

Весьма интересно будет услышать вопросы, а еще больше — ответы президента касательно "борьбы с коронавирусом", которая явно не на высшем (да и не совсем на удовлетворительном) уровне.

Так, еще 20 мая 2020 года на своей пресс-конференции Зеленский назвал себя, членов своей команды, включая Кабмин Дениса Шмыгаля, "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом". Упустим момент, что с тех пор как бы не большая часть правительства Шмыгаля сменилась, включая только назначенного на момент произнесения этих слов главу Минздрава Украины Максима Степанова, которого почти через год — 18 мая 2021 года, — уволили за то, что он по сути не справился с вызовами коронавируса.

С тех пор как Зеленский сделал то заявление Украина пережила несколько волн COVID-19 и различных видов локдауна (по факту один из них продолжается и сейчас, охватив большую часть страны).

По состоянию на утро 25 ноября официально в Украине с начала пандемии выявили 3 384 404 случая заражения, умер от вызванных "короной" осложнений 83 541 человек, а болеет — 448 411 украинец.

Причем продолжающая ныне волна "короны" стала самой массовой и смертоносной: абсолютный рекорд по суточной заболеваемости (27 377) был поставлен 4 ноября этого года, а абсолютный рекорд по числу летальных исходов в сутки (838) — 16 ноября. Эта волна коронавируса сопровождалась паническими сообщениями волонтеров, врачей и представителей местной власти о заканчивающемся медицинском кислороде, жизненно необходимом больным с тяжелой формой коронавируса.

При этом Украина еще недавно находилась в лидерах по смертности и заболеваемости коронавирусом не просто в Европе, а в мире. И если к 25 ноября страна по новым случаям заболевания опустилась в мировом рейтинге на 9-е место, то по суточной смертности — все еще на третьем.

Не менее остро в этом плане стоит вопрос и о вакцинации от коронавируса: на 25 ноября было привито 13 083 135 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. Грубо говоря, полностью привит примерно каждый четвертый гражданин Украины. По последним же опросам социологов, 36% респондентов заявили, что не готовы прививаться в принципе, а на улицы городов выходят на митинги и акции протеста антивакцинаторы.

Российские войска у границ

Касательно военной угрозы, то в ОПУ упомянули "ситуацию на востоке страны и достижение мира". Однако ни одна из этих тем прямо не касается звучащих с октября сначала в западных СМИ, а затем уже и из уст официальных лиц в Пентагоне, а недавно и подтвержденной уже украинской военной разведкой информации о скоплении войск Российской Федерации на границах Украины.

Более того, 21 ноября этого года уже руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил скопление живой силы и военной техники РФ у границ и даже озвучил возможные сроки начала широкомасштабного вторжения в Украину.

При этом последние заявления представителей власти (в частности, вечером 25 ноября в эфире ток-шоу "Право на владу" на теленакале "1+1") имеют кардинально противоположную тональность — они не видят никакой реальной угрозы войны и называют всю информацию об угрозе вторжения и скоплениях войск раздуванием панических настроений.

Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг заявления Буданова о концентрации российских войск на границе. "СНБО анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит тех угроз, о которых заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов", — заявил Данилов.

В свою очередь глава президентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что заявления о возможном наступлении России приводит к потере денег Украиной, так как инвесторы именно из-за этого отказываются от проектов.

Теперь же представится реальный шанс узнать, что думает по этому поводу верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, однако сохраняется интрига — будет ли задан соответствующий вопрос?

Вагнергейт

Безусловно, одной из ключевых явно "острых" и крайне "неудобных" для Зеленского тем является история с провалом операции украинских разведчиков по захвату десятков боевиков ЧВК Вагнера, которая получила "N-ное дыхание" с выходом в свет расследования журналистов Bellingcat.

И здесь одним из ключевых моментов, кроме того, что операция провалилась (хотя и это крайне плохо) и почему это произошло, также является то, как на историю реагировали сам Зеленский и его команда.

С момента появления информации о срыве спецоперации летом прошлого года представители власти отрицали ее существование в принципе, а все сообщения называли ложью или запущенной извне дезинформацией. Далее были заявления о том, что руководство страны ничего не знало о планируемой спецоперации. Позже были заявления о том, что разглашение сведений об операции является преступлением (разглашение секретной информации).

25 июня 2021 года, уже сам Зеленский, который называл слова о спецоперации "бредом", признал, что знал об операции и более того, звонил тогда еще легитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко и лично предупредил его об операции по захвату "вагнеровцев". Тогда же Зеленский заявил: "Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, — это правда".

В опубликованном же расследовании Bellingcat среди другой любопытной информации о том, как украинскими спецслужбами зарождалась и готовилась спецоперация, говорится, что руководитель Офиса президента и Зеленский знали о спецоперации и одобрили ее, однако в последний момент, уже перед самым завершающим этапом, глава Офиса президента Андрей Ермак "предложил" разведчикам отложить операцию.

Занимательно, что накануне выхода расследования свои материалы опубликовала состоящая преимущественно из депутатов президентской "Слуги народа" временная следственная комиссия Верховной Рады. И она не обнаружила, чьи действия привели к отсрочке задержания "вагнеровцев" украинскими спецслужбами.

Офису президента все же пришлось отреагировать на резонансное расследование. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что по большей части расследование строится на словах "нескольких отставников из разведки и спецслужб", в нем не делаются какие-либо выводы, а лишь приводятся оценочные суждения. Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы ОП Алексей Арестович вообще заявил, что не увидел в расследовании никакой "зрады". По его словам, из расследования видно, что Банковая не отменяла спецоперацию. "То есть ее даже не отменяли, а только предложили задержать на четыре дня, если верить Бурбе, а это ещё не доказано", — сказал Арестович.

Позже уже сам экс-глава ГУР Минобороны Украины Василий Бурба пояснил, почему необходимо было одобрение президента, а также уточнил, что указание перенести спецоперацию, после чего она провалилась, дал Зеленский через Ермака.

Расследование, а также реакция властей, в итоге вывели вопрос за рамки постов в соцсетях и комментариев в ток-шоу. Так, демонстранты, которые в ходе мероприятий ко Дню достоинства и свободы вечером 21 ноября собрались возле Офиса президента, потребовали отставки главы ОП Андрея Ермака в течении 10 дней (до 1 декабря) и анонсировали новые акции. По мнению участников митинга, именно действия Ермака привели к срыву операции.

Комментария же самого Зеленского по этой теме после публикации материала Bellingcat до сих пор не было, соотвественно, вполне стоило бы ожидать вопросов как о роли Зеленского и Ермака в переносе спецоперации с учетом расследования, касательно всех нестыковок, озвучиваемых представителями властей Украины во главе с ним ранее, так и касательно требований об отставке главы его Офиса.

День рождения Ермака

Последним на момент публикации материала "всплывшим" скандалом, напрямую касающимся Зеленского и Ермака, стало празднование Дня рождения последнего. В частности, журналисты выяснили, что свой 50-летний юбилей Ермак отмечал в Карпатах, в президентской резиденции Синегора 4 дня, но не это стало самым резонансным.

Из расследования следует, что для перелетов из Киева в Ивано-Франковск Зеленский и Ермак использовали спасательный вертолет Государственной службы по ЧС.

В Офисе президента заявили, что Зеленский путешествовал в государственную резиденцию вечером в пятницу, 19 ноября, но "не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с какими-либо бизнесменами" и "вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью".

При этом в ОП добавили: "Пользование этой резиденцией (Синегора — ред.) в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и пользование соответствующими объектами".

Сам Ермак также прокомментировал расследование касательно празднования его Дня рождения. В своем посте в Facebook он повторил тезисы, изложенные в официальной реакции Офиса президента, умолчав при этом, где он провел свой день рождения 21 ноября. Кроме того, он скрыл, посещал ли государственную резиденцию совместно с президентом.

Вместе с тем свою лепту в историю внес и министр внкутренних дел Денис Монастырский. Он заявил, что те или иные должностные лица могут использовать ведомственную авиацию (включая спасательные вертолеты), и это обычная практика.

"Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом президента. Но согласно протоколам, это (ведомственная авиация – ред.) (может – ред.) использоваться соответствующими должностными лицами", — сказал министр.

Будет ли задан Зеленскому вопрос касательно этого инцидента, как и то, насколько, как миниум, этичным он считает испольозвание спасательной авиации в качестве такси для доставки на празднование Дня рождения своего товарища, да еще и в президентской резиденции? Как говорят в Одессе, "будем посмотреть".