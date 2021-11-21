Укр

Ермаку осталось 10 дней: протестующие назвали свое условие на Банковой

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Протесты под ОПУ Новость обновлена 21 ноября 2021, 21:09
Протесты под ОПУ

Зеленскому дали 10 дней.

Демонстранты, которые в ходе мероприятий ко Дню достоинства и свободы вечером 21 ноября собрались возле Офиса президента, потребовали отставки главы ОП Андрея Ермака и анонсировали новые акции.

Об этом сообщил корреспондент Телеграфа, который находится на месте.

Собравшиеся люди дали президенту Владимиру Зеленскому 10 дней для того, чтобы уволить Ермака. В противном случае они пообещали начать 1 декабря бессрочную акцию протеста, которая будет продолжаться до тех пор, пока их требование не будет выполнено.

После того как требование было озвучено организаторы акции призвали людей расходиться.

Как сообщалось ранее, сотни людей приняли участие в акции приуроченной ко Дню достоинства и свободы на Майдане Независимости в ходе которой на здании ТЦ "Глобус" был размещен огромный баннер с изображением лиц Зеленского и Ермака и подписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

После этого демонстранты отправились к зданию Офиса президента, где произошли непродолжительные столкновения с ожидающими там силовиками.

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