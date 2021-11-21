У Офиса президента демонстранты устроили противостояние с силовиками (видео)

О пострадавших пока ничего не известно.

В воскресенье, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы, которые проводится ежегодно в дань памяти о событиях Евромайдана. В этом году участники массовой акции в Киеве почтили память героев Небесной сотни, после чего двинулись к зданию Офиса президента на Банковую улицу. Однако там их уже ждали силовики.

Об этом сообщил корреспондент Телеграфа, который находится на месте событий.

Как видно на видео, тысячи людей попытались подойти к зданию ОП, однако наткнулись на кордон правоохранителей, после чего произошли локальные столкновения. Участники акции кричали характерные для подобных демонстраций слова "ганьба", "пропускай", "полиция с народом" и даже вспомнили популярное во времена Майдана "банду геть".

Противостояние длилось недолго и после того, как ко входу в ОП прорваться не удалось, митингующие остановились и начали петь гимн Украины.

Предварительно известно, что противостояние началось после требования демонстрантов пропустить их на территорию перед зданием Офиса президента без досмотра личных вещей, поскольку, как они заявили, у силовиков есть информация о том, что они не планируют агрессивных действий. Впрочем, правоохранители с их требованиями не согласились.

Как сообщалось ранее, в Киеве во время мероприятий возле мемориала Героев Небесной Сотни неизвестные устроили провокации во время возложения цветов президентом Владимиром Зеленским.