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Біля Офіса президента демонстранти влаштували протистояння із силовиками (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ОПУ Новина оновлена 21 листопада 2021, 19:40
ОПУ

Про постраждалих поки що нічого не відомо.

У неділю, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи, який проводиться щорічно у данину пам’яті про події Євромайдану. Цього року учасники масової акції в Києві вшанували пам’ять героїв Небесної сотні, після чого рушили до Офісу президента на Банкову вулицю. Однак там на них уже чекали силовики.

Про це повідомив кореспондент Телеграфу, який перебуває на місці подій.

Як видно на відео, тисячі людей спробували підійти до будівлі ОП, проте натрапили на кордон правоохоронців, після чого сталися локальні сутички. Учасники акції кричали характерні для подібних демонстрацій слова "ганьба", "пропускай", "поліція з народом" і навіть згадали популярне за часів Майдану "банду геть".

Протистояння тривало недовго і після того, як до входу до ОП не вдалося прорватися, мітингувальники зупинилися і почали співати гімн України.

Попередньо відомо, що протистояння почалося після вимоги демонстрантів пропустити їх на територію перед будівлею Офісу президента без огляду особистих речей, оскільки, як вони заявили, у силовиків є інформація про те, що вони не планують агресивних дій. Проте правоохоронці з їхніми вимогами не погодилися.

Як повідомлялося раніше, у Києві під час заходів біля меморіалу Героїв Небесної Сотні невідомі влаштували провокації під час покладання квітів президентом Володимиром Зеленським.

Теги:
#Київ #Зіткнення #Офіс Президента
ОПУ
Київ
Біля Офіса президента демонстранти влаштували протистояння із силовиками (відео)
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