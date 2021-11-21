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Єрмаку залишилося 10 днів: протестувальники назвали свою умову на Банковій

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Протести під ОПУ Новина оновлена 21 листопада 2021, 21:09
Протести під ОПУ

Зеленському дали 10 днів.

Демонстранти, які під час заходів до Дня Гідності та Свободи увечері 21 листопада зібралися біля Офісу президента, вимагали відставки голови ОП Андрія Єрмака та анонсували нові акції.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа", який знаходиться на місці подій.

Люди, що зібралися, дали президенту Володимиру Зеленському 10 днів для того, щоб звільнити Єрмака. Інакше вони пообіцяли розпочати 1 грудня безстрокову акцію протесту, яка триватиме доти, доки їхню вимогу не буде виконано.

Після того, як вимога була озвучена, організатори акції закликали людей розходитися.

Як повідомлялося раніше, сотні людей взяли участь в акції, присвяченій Дню Гідності та Свободи на Майдані Незалежності, в ході якої на будівлі ТЦ "Глобус" було розміщено величезний банер із зображенням осіб Зеленського та Єрмака та підписом "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність".

Після цього демонстранти вирушили до будівлі Офісу президента, де сталися нетривалі зіткнення з силовиками, які там чекали.

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