Обогнали даже Индию и США: Украина вторая в мире по смертности от COVID-19

На первом месте по количеству смертей от COVID-19 оказалась РФ

Показатели смертности от коронавируса в Украине отражаются как на собственных, так и на мировых антирекордах. Сутками ранее в нашей стране от COVID-19 умерли 793 человека — наибольшее количество с начала пандемии. Больше смертей в этот день было только в России.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, за сутки 5 ноября, в мире от коронавируса умерли 6 350 человек. Из них больше всего смертей пришлось на Российскую Федерацию — 1188 человек в сутки. Украина по этому показателю стала второй в мире — летальность в нашей стране превысила данные Индии (519 смертей) и США, где умерли 422 человека.

Данные Worldometers

Что касается новых случаев заболеваемости коронавирусом, то по показателям 5 ноября Украина была четвертой страной в Европе — 25 063 человека заболели за сутки. Хуже показатели были у России – 41 335 больных, в США – 32 479, в Британии – 30 693.

Данные Worldometers

Добавим, что количество летальных исходов от COVID-19 в Украине достаточно высокое уже несколько дней подряд. В частности, за 4 ноября Украина среди стран мира была третьей по уровню смертности от коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам ВОЗ, коронавирус может унести жизни еще полмиллиона человек до февраля следующего года в Европе.