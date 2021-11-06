Умрет еще пол миллиона в одной только Европе: в ВОЗ дали неутешительный прогноз
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Во многих странах выросла заболеваемость коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус может унести жизни еще пол миллиона человек до февраля следующего года в Европе. В организации отмечают, что в ряде стран — всплески заболеваемости и смертности от COVID-19. Среди них и Украина с новым рекордом по летальным исходам.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается также наибольшее количество заболевших за все время пандемии в Германии, Великобритании, Греции и России. В 43 из 53 стран — сильная или критическая загруженность больниц для приема пациентов с "короной".
Количество новых ковид-пациентов в Европе выросло на 6% за неделю. В мире это самый высокий показатель. В организации опасаются, что после новогодних праздников уровень заболеваемости вырастет в разы. Отметим, что среди европейских стран по количеству смертей от коронавируса Украина на втором месте.
Во многих странах Европы планируют усилить меры по борьбе с пандемией — увеличить количество проверок для людей и бизнеса или ввести более серьезные ограничения для непривитых.
Ранее "Телеграф" писал, что во Львове усилили карантинные меры — ввели комендантский час для ресторанов по приему посетителей и запретили продавать ночью алкоголь на вынос.
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