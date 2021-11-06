Умрет еще пол миллиона в одной только Европе: в ВОЗ дали неутешительный прогноз

Во многих странах выросла заболеваемость коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус может унести жизни еще пол миллиона человек до февраля следующего года в Европе. В организации отмечают, что в ряде стран — всплески заболеваемости и смертности от COVID-19. Среди них и Украина с новым рекордом по летальным исходам.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается также наибольшее количество заболевших за все время пандемии в Германии, Великобритании, Греции и России. В 43 из 53 стран — сильная или критическая загруженность больниц для приема пациентов с "короной".

Количество новых ковид-пациентов в Европе выросло на 6% за неделю. В мире это самый высокий показатель. В организации опасаются, что после новогодних праздников уровень заболеваемости вырастет в разы. Отметим, что среди европейских стран по количеству смертей от коронавируса Украина на втором месте.

Данные на 5 ноября

Во многих странах Европы планируют усилить меры по борьбе с пандемией — увеличить количество проверок для людей и бизнеса или ввести более серьезные ограничения для непривитых.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове усилили карантинные меры — ввели комендантский час для ресторанов по приему посетителей и запретили продавать ночью алкоголь на вынос.